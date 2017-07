Bonn - Die Beruhigung, die letzten Freitag am Rentenmarkt schon zu beobachten war, setzte sich gestern weiter fort, so die Analysten von Postbank Research.Nach den teils deutlichen Renditezuwächsen bei Bundesanleihen in der jüngeren Vergangenheit hätten die Renditen gestern am kurzen und auch am langen Ende moderat nachgegeben. Die Rendite 10-jähriger Bunds sei um 3 Basispunkte auf 0,54% gefallen. Die Renditen 5- und 2-jähriger Papiere seien um 2 bzw. 1 Basispunkt(e) auf - 0,11% bzw. -0,60% gesunken. Vor der morgigen Anhörung der FED-Präsidentin Janet Yellen vor dem Ausschuss des US-Kongresses habe die Rendite 10-jähriger Treasuries 2 Basispunkte auf 2,37% nachgegeben. (11.07.2017/alc/a/a)

