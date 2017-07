Düsseldorf - Die Zentralbank der Republik Korea will am Donnerstag über die Höhe ihrer Leitzinsen entscheiden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Obwohl die Finanzmärkte in den kommenden neun Monaten eine Zinserhöhung um 25 BP vorwegnehmen würden, würden die Notenbanker den Schlüsselzins jetzt voraussichtlich noch unverändert bei 1,25% belassen. Jedoch sei unter dem Eindruck eines mit 2,9% in der Jahresrechnung überraschend starken Wirtschaftswachstums im 1. Quartal eine Anhebung der BIP-Prognose wahrscheinlich. Bislang würden die Währungshüter für 2017 einen Anstieg um 2,6% erwarten. Im Gegensatz zur Konsenserwartung würden die Analysten mit Blick auf den niedrigen Preisdruck - die Kernrate der Inflation habe im Juni nur bei 1,4% gelegen - bis weit in das kommende Jahr hinein von einem unveränderten Leitzins ausgehen. Als Konsequenz würden die Analysten mit einer weiteren Abflachung der koreanischen Zinskurve rechnen. (11.07.2017/alc/a/a)

