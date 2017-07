München (ots) - Clueso ist der lässigste und lustigste deutsche Wortakrobat. In COSMOPOLITAN (EVT. 06.07.) spricht der 37-Jährige über wichtige Lebensentscheidungen und seinen Alltag als Musiker. Außerdem verrät er, was er tun würde, wenn er einen Tag als Frau verbringen könnte. Das Besondere am Clueso-Interview: Als Teil der Facebook-Community-Ausgabe kamen die meisten Fragen von den Leserinnen. Seit Mai hatten die Facebook-Fans von COSMOPOLITAN die Chance, die Print-Ausgabe des Magazins aktiv mitzugestalten.



Die Cosmo-Community wollte wissen, wie der Sänger privat tickt und fragte ihn, wie er einen Tag als Frau verbringen würde: "Zwei Sachen: An mir herumspielen und ich würde gern herausfinden, wie sich das emotional anfühlt. Wie ticken Frauen wirklich? Ich glaube, dass Frauen viel intuitiver sind. Männer planen mehr. Hm, in der Hinsicht bin ich tatsächlich sehr weiblich..." Der Erfurter weiß auch schon genau, welchen Hairstyle er als Frau tragen würde: "Eine, bei der man nicht viel machen muss. Ich mag Frauentypen wie Kristen Stewart, als sie noch längere Haare hatte. Diesen burschikos-weiblichen Style."



Mit seinem Album "Neuanfang" tourt Clueso gerade quer durch Deutschland - und begeistert Tausende. Daher ist der Erfurter auch rundum zufrieden, wenn es um die Entscheidungen in seiner Laufbahn geht: "Ich würde nichts ändern, weil mich alles dahin gebracht hat, wo ich heute bin." Privat sieht das anders aus: "Eine Sache würde ich anders machen: Ich würde regelmäßig mit den Menschen, die mich umgeben, über gegenseitige Erwartungen reden. Nur, wenn ich weiß, was der andere will, kann ich reagieren. Und auch Grenzen setzen."



Nach Jahren in einer WG, wohnt Clueso jetzt alleine - und genießt die Unabhängigkeit: "Das Beste daran ist, einen Raum für mich zu haben, in dem ich komplett frei sein kann. Für was auch immer. Ich tanze ja gern mal zu guter Musik nackt durch die Wohnung." Er hat noch eine weitere Wohn-Marotte: "Ich rede mit mir selbst. Sobald ich in den Supermarkt gehe, versuche ich, das wieder einzustellen."



