Rainer Lemm (GS&P): Bestechende Unauffälligkeit

In den ersten sechs Monaten hat sich ein Unternehmen unseres Portfolios mit einem Zuwachs von knapp 44% (in seiner Lokalwährung u00a3) am besten entwickelt, das eigentlich durch seine Unauffälligkeit besticht; kaum jemand kennt es und die wenigsten ahnen die Bandbreite, in der die Produkte Teil anderer hochwertiger Wirtschaftsgüter sind.

Es geht um das englische Unternehmen Renishaw, dashauptsächlich Messinstrumente herstellt. Dies können Messtaster und Prüfgerätefür die industrielle Prozesskontrolle sein, aber auch optische und magnetischeSysteme zur Entfernungsmessung. Einsatz finden diese Produkte in denverschiedensten Bereichen wie Medizintechnik, 3D-Metalldruck oder Vakuumgießen,aber auch in "klassischen" Technologien wie Kfz- und Flugzeugbau sowie elektronischenKonsumartikeln wie Smartphone-Kameras.

So unauffällig Renishaws Erscheinungsbild ist, sounspektakulär - aber grundsolide - war auch unsere Fundamentalanalyse, als wirdas Unternehmen vor rund zwei Jahren gekauft haben. Die Nettomargen lagenbei 24%, die EK-Quote bei 75% und die Free Cash Flow (FCF)-Rendite bei 3,5%.Dies vor dem Hintergrund einer üppigen Cash-Position, Schuldenfreiheit undgeringem Goodwill (2% des EK). Allerdings fehlten damals Momentum undKursphantasie nach einer längeren Seitwärtsbewegung der Aktie.

Mit einem damaligen KGV von 16 und denbeschriebenen Rahmendaten war Renishaw der klassische Value-Fall, was uns zumEinstieg bei u00a3 20 bewogen hat. Inzwischen ist schon fast ein Growth-Beispieldaraus geworden: der Kurshat sich um 80% erhöht, das geschätzte KGV ist für 2017 auf 31 undfür 2018 auf 27 gestiegen. Dies liegt vor allem an der Wachstumsdynamik, beider der Gewinn pro Aktie nach Meinung der Analysten für das nächste Jahr um rd.10% und der FCF sogar um 20% wachsen soll.

Gegründet wurde das Unternehmen vom gelerntenFlugzeugingenieur David Mc Murtry im Jahre 1979, der auch heute noch mit 36%der größte Aktionär ist. Daneben ist der Mitgründer und heutige Co-AufsichtsratJohn D. Deer zu nennen, der aktuell 17% der Anteile besitzt. 2001 wurde McMurtry für sein Lebenswerk in den Ritterstand erhoben.

Der starke Anstieg von Kurs und geschätzten KGVmacht uns naturgemäß vorsichtig, aber solange das Momentum anhält und dieAktienmärkte im Hausse-Modus laufen, werdenwir investiert bleiben.

Die Vorzugsaktien von Stohaben wir über die letzten Wochen verkauft. Vor gut vier Jahren hatten wir diePosition aufgebaut, da das politische Umfeld für eine erfreuliche Nachfragenach der Produktpalette sorgte und das Unternehmen mit einem ordentlichen CashFlow zu überzeugen wusste.Inzwischen hat sich die Lage deutlich eingetrübt: die Fassadendämmung mitKunststoffen ist zumindest in Deutschland (45% des Umsatzes) ökologischfragwürdig geworden und der politische Wille zu weiteren staatlichenSubventionen schwindet. Der sinkende Ölpreis verringert den wirtschaftlichenHandlungsdruck, zudem sind Neubauten inzwischen häufig ausreichend gedämmt, sodass der kritische Bestand langsam abnimmt. Zusätzlich hat sich das Sentimentdurch den Hochhausbrand in London verschlechtert, so dass wir den im 1.Halbjahr um 26%gestiegenen Kurs zu einer Gewinnrealisierung genutzt haben.