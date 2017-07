Baden-Baden, Mainz, Stuttgart (ots) -



Die Radioprogramme des Südwestrundfunks (SWR) sind weiterhin die meistgehörten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In beiden Bundesländern schalten von Montag bis Freitag täglich 6,25 Millionen Menschen ein Radioprogramm des SWR ein. Bundesweit sind es 7,37 Millionen Hörerinnen und Hörer. Das belegt die heute (11. Juli 2017) veröffentlichte Media-Analyse "ma 2017 Radio II". Die ma 2017 Radio II basiert auf der Grundgesamtheit deutschsprachiger Bevölkerung ab 14 Jahren.



SWR Intendant Peter Boudgoust: "Die aktuellen MA-Zahlen belegen eindrucksvoll, wie hervorragend Radio auch in Zeiten des Medienwandels funktioniert. Die Menschen im Südwesten schätzen die Hörfunkprogramme des SWR - quer durch alle Altersklassen und Interessensgebiete."



SWR1 Baden-Württemberg hören im Land täglich 1,33 Millionen Menschen. SWR1 Baden-Württemberg ist damit das meistgehörte Landesprogramm im Land. Bundesweit erreicht SWR1 Baden-Württemberg 1,43 Millionen Hörer.



SWR1 Rheinland-Pfalz erreicht täglich 500.000 Hörerinnen und Hörer in Rheinland-Pfalz. Im Bundesgebiet hören 660.000 Menschen das Programm.



SWR2 erreicht täglich 240.000 Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Bundesweit schalten 280.000 Menschen das Kulturprogramm ein.



3,11 Millionen Hörerinnen und Hörer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz schalten täglich SWR3 ein. Im Bundesgebiet erreicht das Programm 3,80 Millionen Menschen, damit ist SWR3 das meistgehörte Radioprogramm Deutschlands.



SWR4 Baden-Württemberg hören täglich 1,25 Millionen Menschen im Land. Bundesweit hat SWR4 Baden-Württemberg 1,40 Millionen Hörerinnen und Hörer.



SWR4 Rheinland-Pfalz wird täglich von 510.000 Menschen in Rheinland-Pfalz eingeschaltet. Das Radioprogramm erreicht deutschlandweit 640.000 Menschen.



DASDING/UnserDing hören in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz täglich 380.000. Bundesweit hat das Jugendprogramm täglich 490.000 Hörerinnen und Hörer.



