FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.07.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 290 (350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 37 (46) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS EQUINITI TO 'NEUTRAL' - TARGET 265 (230) PENCE - CITIGROUP RAISES TP ICAP PRICE TARGET TO 485 (435) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 600 (640) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS MAN GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 164 (169) PENCE - JEFFERIES RAISES ABERDEEN ASSET MANAGEMENT TARGET TO 302 (287) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 354 (325) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 1395 (1380) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES JUPITER FUND MANAGEMENT TARGET TO 565 (535) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3593 (3450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 411 (398) PENCE - 'HOLD' - S&P GLOBAL CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 365 (410) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS CARILLION PRICE TARGET TO 78 (185) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2300 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob