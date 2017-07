Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Technologiewerte sind den jüngsten Aufschlägen ihrer Pendants an der Wall Street gefolgt und haben am Dienstag in ganz Asien die Aktienmärkte gestützt. Die Börsen zeigten sich bis auf wenige Ausnahmen mit Aufschlägen. "Nach den jüngsten Rückschlägen packen Investoren Technologietitel in ihre Portfolios zu Lasten von solchen aus der Old-Economy", sagte Analyst William Cheung von Kim Eng Securities.

Trotz der Aussagen von US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress habe sich im späten asiatischen Geschäft der Optimismus durchgesetzt, hieß es. Südkorea und Indien meldeten neue Allzeithochs. Auffallend war einmal mehr die Schwäche in Schanghai, wo Sorgen um schärfere Regulierungsregeln drückten. Dagegen machte der Leitindex HSI in Hongkong mit einem Plus von 1,5 Prozent den größten Satz seit vier Monaten. Der Technikschwergewicht Tencent legte um 2,5 Prozent zu.

Technologiewerte vorn

In Taipeh auf Taiwan waren es die Titel von Apple-Zulieferern, die dem Markt voranschritten. Der technologielastige Taiex gewann 1,2 Prozent und zählte damit zu den festesten Börsen der Region. Die Papiere des Apple-Linsenherstellers Largan Precision kletterten um 3,8 Prozent und die des Apple-Zulieferers Hon Hai Precision bzw. Taiwan Semiconductor legen um 2,6 bzw. 2,9 Prozent zu. Alle drei Werte kommen im taiwanischen Leitindex auf eine Gesamtgewichtung von 26,5 Prozent.

Auch in Tokio waren Technologiewerte gesucht: So stiegen dort SoftBank um 2,0 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei-225 selbst gewann nur 0,6 Prozent auf 20.195 Punkte - auch gestützt vom Yen, der zum Dollar weiterhin zur Schwäche neigte. Der US-Dollar legte weiter zu auf 114,35 Yen - nach Wechselkursen um 114 am Vorabend. Bereits am Vortag hatte der Greenback den höchsten Stand seit zwei Monaten erlangt. Die japanische Notenbank stelle die einzige G10-Zentralbank, die nicht spätestens im kommenden Jahr eine Zinswende einleiten werde. Das rechtfertige die aktuelle Yen-Schwäche, hieß es.

Der Schanghai-Composite hinkte dem asiatischen Gesamtmarkt nun schon den zweiten Tag in Folge hinterher und verlor weitere 0,3 Prozent auf 3.203 Zähler. Händler sprachen von andauernden Sorgen über regulatorische Verschärfungen und die anstehenden Börsengänge, für die Kapital von der Börse abgezogen werde. Die Regulierungsängste wurden durch Medienberichte ausgelöst, wonach die Behörden in China gegen Fondsverwalter vorgehen wollen, die Insiderwissen über bevorstehende Transaktion für Geschäfte in eigener Sache nutzen. Das Marktsegment ChiNext sank auf das niedrigste Niveau seit einem Monat.

In Australien schaffte der S&P/ASX-200 noch knapp den Sprung ins Plus. Ein gutes Geschäftsklima, der entsprechende NAB-Index sprang auf ein Mehrjahreshoch, löste zwar keine Kauflaune aus, stützte aber etwas. Auch gestiegene Eisenerz- und Erdölpreis halfen dem australischen Markt auf die Sprünge.

Die Ölpreise legten derweil im asiatischen Geschäft zunächst zu, drehten nach Handelsschluss der meisten Börsen anschließend ins Minus. Die europäische Referenzsorte Brent verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 46,56 Dollar. Gestützt wurde der Rohölmarkt zunächst von Hoffnungen auf mögliche Förderbegrenzungen in Nigeria und Libyen. Beide Opec-Staaten hatten sich an der internationalen Abmachung zur Produktionseinschränkung nicht beteiligt. Anschließend setzten sich die bekannten Sorgen einer Überversorgung wieder durch. Nach zwei Jahren gesunkener Investitionen in die US-Erdölförderung könnten die US-Unternehmen dieses Jahr wieder mehr Geld in die Hand nehmen.

Lotte-IPO kein Erfolg

An ihrem Börsendebüt pendelten Lotte Chemical Titan in Malaysia zunächst um den Ausgabepreis. Anschließend verfestigte sich dann aber eine negative Kursreaktion. Der südkoreanische Mischkonzern Lotte Group hatte mit dem Börsengang seiner Petrochemiesparte in Malaysia deutlich weniger erlöst als geplant. Zum Handelsende verlor die Aktie 1,8 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 6,50 malaysischen Ringgit. Der Börsengang der Lotte Chemical Titan stellt aber immer noch den zweitgrößten des Landes seit 2012 dar. Noble stiegen in Singapur um weitere 3,2 Prozent, nachdem die Beteiligungsgesellschaft Goldilocks aus Abu Dhabi weitere Anteile am Rohstoffunternehmen erworben hatte.

Brilliance China profitierten unverändert von der Partnerschaft mit Renault im Automobilsegment Minivan. Die Titel zogen um weitere 5,8 Prozent auf ein 26-Monatshoch an. Seit Bekanntgabe der Kooperation mit den Franzosen hat die Aktie 10 Prozent gewonnen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.728,90 +0,08% +0,52% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.195,48 +0,57% +5,66% 08:00 Kospi (Seoul) 2.396,00 +0,58% +18,24% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.203,18 -0,29% +3,21% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.901,87 +1,48% +15,95% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.415,57 +1,22% +12,56% 07:30 Straits-Times (Singapur) 3.222,15 -0,75% +11,85% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.755,03 -0,12% +6,90% 11:00 BSE (Mumbai) 31.857,31 +0,45% +19,65% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10.08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1396 -0,0% 1,1398 1,1409 +8,4% EUR/JPY 130,28 +0,2% 130,00 130,23 +6,0% EUR/GBP 0,8826 -0,3% 0,8848 0,8848 +3,6% GBP/USD 1,2912 +0,2% 1,2881 1,2894 +4,7% USD/JPY 114,33 +0,2% 114,07 114,15 -2,2% USD/KRW 1151,13 +0,1% 1149,47 1151,60 -4,7% USD/CNY 6,8002 -0,1% 6,8036 6,8028 -2,1% USD/CNH 6,8049 -0,0% 6,8062 6,8043 -2,4% USD/HKD 7,8123 -0,0% 7,8129 7,8130 +0,8% AUD/USD 0,7619 +0,2% 0,7606 0,7597 +5,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,21 44,4 -0,4% -0,19 -22,3% Brent/ICE 46,65 46,88 -0,5% -0,23 -20,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.210,17 1.214,35 -0,3% -4,18 +5,1% Silber (Spot) 15,50 15,67 -1,1% -0,17 -2,7% Platin (Spot) 895,60 902,25 -0,7% -6,65 -0,9% Kupfer-Future 2,66 2,64 +0,5% +0,01 +5,4% ===

