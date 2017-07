Frankfurt (ots) -



Chubb hat ihre eigenen Kapazitäten in Deutschland hinsichtlich Terror- und Kriegsrisiken sowie politischer Gewalt auf 150 Millionen Euro erhöht, wie der Versicherer heute bekannt gab. Zuvor lagen die Möglichkeiten bei 100 Millionen Euro.



Die neuen, erweiterten Kapazitäten stehen Maklern und Kunden für nationale Risiken aber auch für weltweite Programme zur Verfügung, und sind auch auf die Erfordernisse großer multinationaler Unternehmen mit wachsenden globalen Risiken ausgerichtet.



Chubb hat ihre Kapazitäten für Risiken im Zusammenhang mit Terrorismus und politischer Gewalt in den vergangenen zwei Jahren pro Risiko um 300 Prozent erhöht. Seit 2008 hat das Unternehmen kontinuierlich in den Ausbau seiner Zeichnungskapazitäten in den Bereichen Terrorismus und politische Gewalt investiert und bietet Maklern und Kunden einen umfassenden Deckungsschutz für jegliche Gefahren. Neben sogenannter Standalone-Versicherungen bietet Chubb auch integrierte Deckungen an, die speziell zur Überbrückung von Lücken zwischen traditionellen Sachversicherungen und Policen für Betriebsunterbrechungen, Terrorismus und politische Gewalt konzipiert wurden.



"Die Erhöhung der Kapazitäten auf 150 Millionen Euro zeigt, dass wir dem steigenden Bedarf unserer Kunden nach Sicherheit und umfassendem Deckungsschutz für das gesamte Gefahrenspektrum nachkommen. In Zeiten, in denen die Erfordernisse unserer Kunden zunehmend internationaler werden, gehört Chubb zu einem der wenigen Versicherer mit multinationalen Fähigkeiten, der bei der Gestaltung compliance-konformer globaler Versicherungsprogramme unterstützen kann", erklärt Piers Gregory, Terrorism and Political Violence Underwriting Manager, Overseas General Insurance bei Chubb in London.



"Mit der Erweiterung reagieren wir auf die neuen Bedrohungen und die zunehmende Nachfrage unserer weltweit agierenden Kunden in Deutschland. Unser bisheriges und über Jahre hinweg aufgebautes Know-how in Deutschland haben wir kürzlich gleichfalls verstärkt. Neben Peter Brink, Underwriting Manager Property, und Anzor Bayramkulov, Regional Manager Property, haben wir mit Aysegül Kazanci erstmalig eine Underwriterin eingestellt, die sich vom Standort Frankfurt aus ausschließlich mit Terrorrisiken für unsere deutschen Makler und Kunden beschäftigt," ergänzt Andreas Wania, Country President und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland.



Chubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.



Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York und London sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 31.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



