Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bewegte sich gestern morgen im Bereich der 21.450/21.430 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe praktisch bis zum Nachmittag sukzessiv abgerutscht. Er sei am Mittag unter die 21.400 Punkte gerutscht und habe am Nachmittag sein TT bei 21.368 Punkten ausgebildet.

