Trödelspezial: In XXL-Folgen feilscht das Team in der Primetime



Einsatz mit prominenter Unterstützung: Michael Wendler hilft den Trödlern - Sendetermin: Dienstag, 11. Juli 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II



Schwerer Schicksalsschlag für Waltraud (69): Die Schwiegermutter des Schlagersängers Michael Wendler (44) hat der Tod ihres Ehemanns völlig aus der Bahn geworfen. Nach einer Zeit der Trauer offenbart sich jetzt das Ausmaß ihrer Sammelleidenschaft - die gesamte Wohnung ist mit Trödel und Ramsch aller Art vollgestellt. Die Witwe fühlt sich überfordert - und bekommt jetzt Unterstützung von ihrem Schwiegersohn und den Trödelprofis Mauro Corradino, Otto Schulte und Sükrü Pehlivan.



Es nimmt fast kein Ende mehr: Alle Räume ihrer Wohnung, die Garagen, das Kellerabteil und sogar ihr Garten ist mit Trödel und Ramsch aller Art zugestellt. Bei Waltraud findet sich vom absoluten Kuriosum bis hin zur Rarität fast alles. Sie kann sich nur schwer von ihren liebgewonnenen Schätzen trennen - zu viele Erinnerungen an ihren verstorbenen Mann verbindet sie mit ihrer Sammlung.



Waltrauds absolutes Herzstück sind ihre Oldtimer: Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie viel Zeit, Geld und Pflege investiert - und das hat sich gelohnt: Es finden sich waschechte Schmuckstücke darunter, die viel Charme versprühen. Doch auch davon kann sich die Schlager-Schwiegermama nur schwer lösen.



Ein Familienmitglied kann das Ganze nicht länger mitansehen: Schlagersänger Michael Wendler. Er hofft, dass es den Trödelexperten Mauro, Otto und Sükrü gelingt, Waltraud zu helfen. Gemeinsam wollen sie den Schritt in neuen Lebensabschnitt wagen - doch kann Waltraud auch nach vorne schauen und die Vergangenheit überwinden?



Ausstrahlung am Dienstag, 11. Juli 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II



