Drei Frauen - und ab jetzt drei Männer: Christian Düren feiert am Mittwoch, den 12. Juli 2017, um 17:00 Uhr, seine Premiere als Moderator bei "taff". Er verstärkt als dritter Mann in der Runde das Moderatorenteam des ProSieben-Magazins um Annemarie Carpendale, Viviane Geppert, Rebecca Mir, Thore Schölermann und Daniel Aminati. "'taff' und ProSieben begleiten mich seit meiner Jugend und haben mich quasi durch die Pubertät geführt. Teil des Moderatorenteams zu werden, lässt für mich einen Traum wahr werden. Ich freue mich drauf, die Zuschauer nun selbst mit spannenden und unterhaltsamen Themen gut gelaunt in den Abend zu begleiten!" sagt der 27-Jährige. TV kann er: Christian Düren studierte Journalismus an der Macromedia Hochschule in Köln und volontierte anschließend bei META productions. Für die "akte" war er zwei Jahre als Reporter unterwegs. Bis vor kurzem moderierte der 27-Jährige die Sport-News bei Sky.



"taff" - Montag bis Freitag, immer um 17:00 Uhr auf ProSieben



