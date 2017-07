Nach dem erbitterten Kampf um Mossul stehen die irakischen Truppen siegreich da. Der Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat ist aber längst nicht vorbei. Immer wieder kommt es zu sporadischen Gefechten.

Auch nach dem erklärten Sieg über die Terrormiliz Islamischer Staat in Mossul ist es am Dienstag in der irakischen Stadt zu sporadischen Kämpfen gekommen. Mindestens ein Luftangriff traf die Altstadt, die in den vergangenen Tagen der Schauplatz intensiver Kämpfe gewesen war.

Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi hatte am Montagabend den "völligen Sieg" des irakischen Militärs über den IS erklärt. Neun Monate lang hatten die Truppen um die Rückeroberung der einstigen Extremisten-Hochburg gekämpft.

Am Dienstag stieg eine Rauchwolke von der Stelle auf, die der Luftangriff getroffen hatte. Mörsergranaten des IS schlugen ...

