Zürich - Die Woche danach: Im ausserbörslichen Handel der ZKB hat sich der Weggang der Versandapotheke zur Rose an die SIX wie erwartet massiv niedergeschlagen. Die Volumen brachen um über 70% auf noch CHF 4.46 Mio. ein, die Zahl der Abschlüsse lag mit noch 237 nach zuvor 826 ebenfalls deutlich unter der Vorwoche. Auch der ZKB KMU Index lag mit einem Abschlag von 0.63% auf 1'374,14 Punkte im Minus. In ihren letzten drei Handelstagen auf der Nebenwerteplattform generierten Zur Rose zudem immer noch den grössten Volumenanteil mit über CHF 3 Mio. in 137 Abschlüssen.

Hinzu komme die Zeit der Sommerferien, die den Handel generell in ruhigeren Bahnen verlaufen lasse, ergänzt die ZKB gegenüber AWP. Entsprechend dünn ist die Agenda gefüllt.

Auf der Gewinnerliste stehen derweil Schweizer Zucker mit einem Plus von 10.6% ganz oben. In drei Abschlüssen wurden hier gut 10'000 CHF umgesetzt. Zur Begründung verwies die ZKB auf das trockene Frühjahr, weswegen die Landwirte von einer guten Ernte ausgingen. Auch Pilatus Bahnen konnten anscheinend von der SchönwetterPeriode profitieren und legten mit 10.2% ebenfalls kräftig zu.

Für Espace Real Estate ging es nach einem Abschluss und recht kräftigen Volumen von über CHF 280'000 um 2,6% nach oben. Stadtcasino Baden legten bei tiefen Volumen um 2.2% zu. Auch die Auto AG habe nach der Übernahme der Nater AG die "Gunst der Anleger" zurückgewonnen und stieg bei Volumen von CHF 84'000 in drei Abschlüssen um 2.0%, so die ZKB.

Auf der Verliererseite büssten Rigi Bahnen trotz gestiegener Passagierzahlen im ...

