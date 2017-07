Berlin - Das weltweite Emissionsvolumen von Green Bonds wächst rasant, so die Experten von Scope Analysis.Gleiches gelte für Fonds, die gezielt in grüne Anleihen investieren würden. In Deutschland seien mittlerweile 13 Green Bond-Fonds zum Vertrieb zugelassen - Tendenz steigend.Anleihen, deren Emissionserlöse ausschließlich zur Finanzierung von Umweltprojekten verwendet werden dürften, würden immer beliebter. Das weltweite Emissionsvolumen von Green Bonds habe sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Während es sich 2012 noch auf 1,3 Mrd. Euro belaufen habe, seien es 2016 bereits 70 Mrd. Euro gewesen. Für das laufende Jahr werde ein Emissionsvolumen von 132 Mrd. Euro prognostiziert. Ein Treiber dieser Entwicklung sei die Finanzierung von Projekten gegen die Erderwärmung.

