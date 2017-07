München (ots) -



Mund aufmachen und Haltung zeigen - das war schon immer das Credo von TELE 5. Auch im Superwahljahr 2017 mischt sich der Münchner Anti-Mainstream-Sender lautstark ein und geht auf die Barrikaden für den besten Kontinent der Welt: EUROPA.



Die Botschaft der Kampagne bringt es auf den Punkt:



EUROPA IST GEIL - WE BELONG TOGETHER!



Unter diesem Motto hat der Sender ein Hilfspaket von 5 Milliarden guten Gründen geschnürt, warum wir Europa so lieben - von knuddeligen italienische Kleinwagen über Death-Metal aus Finnland und estnische Trachtenmode, bis hin zu Ballermann und Bibabutzemann und natürlich handgetöpferten Seifenschalen aus Süd-Andalusien.



Für seine Europa ist geil-Kampagne hat TELE 5 die "EiG-Partei" ins Leben gerufen - mit außergewöhnlichen Wahlwerbespots, Wahlplakaten und allem drum und dran. Außerdem werden zahlreiche Video-Botschaften von engagierten und zum Teil prominenten Europäern auf Sendung gehen.



Das Programm von TELE 5 erhält eine europäische Sonderprogrammierung: Ab dem 25. Juli 2017 zeigt der Sender die geilsten Filme aus den unterschiedlichen Europäischen Ländern. Den Auftakt für die "Europa ist geil" Filmreihe macht der französischer Thriller "Saat des Todes". Im Internet bündelt eine eigene Seite alle Aktivitäten rund um die Kampagne. Last, but not least, fordert TELE 5 auf seinen Social-Media-Kanälen dazu auf, sich aktiv an der Initiative zu beteiligen: Warum findest DU Europa geil?! Ganz in bester TELE 5 Tradition: Mund aufmachen und Haltung zeigen!



