Klartext: SAP und Wirecard

zu SAP zunächst eine Korrektur: Ich hatte gestern in www.vaupels-boersenwelt.de berichtet, dass Andreas Hahn - Mitglied im SAP-Aufsichtsrat - am 6. Juli 2017 über Xetra SAP-Aktien aus eigenem Bestand verkauft hatte (Volumen 23.463,45 Euro). Das korrekte Datum lautet allerdings 6. Juni 2017. Ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung.

Chart SAP-Aktie

Quelle: tradingview.com

Die SAP-Aktie ist derzeit übrigens charttechnisch recht interessant. Denn nach dem Kursrücksetzer der vergangenen Wochen ist die Aktie jetzt in der Nähe der "runden" 90-Euro-Marke. Diese wurde das letzte Mal Mitte April getestet - und hielt damals. Es handelt sich um eine moderate charttechnische Unterstützung.

SAP: Operativer Cash Flow stieg im ersten Quartal um 16%

Es ist nicht unüblich, dass knapp unter solchen Marken ("rund" und charttechnisch relevant) Stoppkurse platziert sind. Nach dem Motto: "Wenn der Support nicht hält, verkaufe ich lieber." Dies umso mehr, als das Chartbild bei der SAP-Aktie auf eine sogenannte SKS-Formation ("Kopf-Schulter-Kopf") hinweisen könnte, sofern die 90er Marke tatsächlich nicht halten sollte. Grundsätzlich läuft es bei SAP recht gut - im ersten Quartal war der operative Cash Flow um 16% gestiegen, die Dividende wurde auf 1,25 Euro erhöht. Doch wenn Charttechnik und Fundamentaldaten für eine unterschiedliche Positionierung sprechen, dann gilt es abzuwägen.

Dann der Blick auf Wirecard:

Wer die Wirecard-Aktie im Depot hat, kann sich derzeit mit einem Lächeln auf dem Gesicht zurücklehnen und "läuft" denken. Die Aktie steigt und steigt - am heutigen Dienstag wurde ein neues Jahreshoch markiert und die 12-Monats-Performance liegt inzwischen bei rund 59%. Rückenwind gab natürlich die Erhöhung der Prognose für das Geschäftsjahr 2017, die Wirecard am Dienstag veröffentlichte. Da hieß es, dass "aufgrund der starken operativen Geschäftsentwicklung" die EBITDA-Prognose für 2017 erhöht werden.

Wirecard: Prognose für 2017 erhöht

Ebitda steht dabei für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda ist die Abkürzung dieser englischen Worte: "earnings before interest, taxes, depreciation and amortization"). Da hatte das Wirecard-Management für 2017 bisher einen Wert von 382 Mio. bis 400 Mio. Euro prognostiziert. Nun also die Anhebung der Prognose: Es sollen einige Millionen mehr werden, und zwar liegt der neue Prognosewert bei 392 Mio. bis 406 Mio. Euro.

Diese Anhebung ist "an sich" keineswegs dramatisch - aber die Botschaft, die ausgesendet wird, ist klar. Die Zeiten der Short-Attacken im vergangenen Jahr wirken wie längst vergangen. Die Frage ist nur, ob beim Kurs nun in der Euphorie der letzten Wochen nicht nach oben übertrieben wird und Gewinnmitnahmen nicht ratsam sind.

