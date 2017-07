Ryanair streicht überraschend die Ukraine aus dem Flugplan und wird vom Wettbewerb prompt mit einer Aktion gekontert, die eigentlich eine Spezialität der Iren ist: Rivale Wizz Air bietet gestrandeten Passagieren "Rettungsflüge" an.

Wer wissen will, wie beinhart der Wettbewerb im europäischen Luftverkehrsgeschäft ist, der hat seit heute ein neues, plakatives Beispiel. Die beiden Billig-Airlines Ryanair und Wizz Air liefern sich zurzeit einen Marketing-Wettkampf um die Ukraine, der teils bizarre Züge annimmt. Der eine, Ryanair, hatte am Montagabend recht überraschend die für den Winterflugplan gekündigten Verbindungen in die Ukraine wieder abgesagt. Die Begründung lässt aufhorchen und deutet an, mit welch harten Bandagen der Billig-Anbieter mit den Airports um optimale Bedingungen kämpft. Der Flughafen Kiew halte sich "nicht an Absprachen", wettert die Airline. Der Airport schütze vor allem die "hochpreisigen Fluggesellschaften wie Ukraine International ...

Den vollständigen Artikel lesen ...