Heilbronn (ots) - Das neue Urlaubsportal Tripwunder ist online. Die Kompetenz klassischer Reisebüros gibt es nun mit allen Annehmlichkeiten der Online-Buchung in einem Paket.



Online-Urlaubsportale gibt es viele - in den meisten Fällen stehen aber bestimmte Algorithmen und keine denkenden Menschen dahinter. Das kann die Suche nach dem gewünschten Urlaub deutlich erschweren. Ein weiterer Nachteil liegt im Service vieler Online-Reiseportale: In der Regel können sich die Kunden bei Fragen nur an ein Callcenter, das irgendwo auf der Welt liegt, wenden - einen schnellen und nützlichen Support gibt es hier selten.



Eine Lösung für diese Probleme möchte Tripwunder bieten. Martin Spieß, der Gründer und Geschäftsführer der M&N online solutions GmbH, kam die Idee dazu 2015 auf seinem Sofa, als sich seine Suche im Internet nach einem passenden Hotel in London als umständlich erwies. "Es gibt Profis für Reiseplanung und Buchung, warum soll ich die ganze Arbeit machen und mir die Nächte um die Ohren schlagen?", fragte er sich. Der Besuch eines Reisebüros war für Martin Spieß keine Alternative. Und so entwickelte Spieß das Konzept von Tripwunder.



Im März 2016 startete die eigenfinanzierte App Tripclicker für iOS und Android - und das mit Erfolg: Noch im gleichen Jahr wurde Tripclicker mit dem zweiten Platz beim enterprise mobility-award ausgezeichnet. Nach mehreren Optimierungen folgte dann im Juni 2017 die Homepage Tripwunder.de.



Das Prinzip ist einfach: Urlaubs-Interessierte können via App, aber auch auf der Homepage schnell, unkompliziert und kostenfrei ihre Daten zum Urlaub eingeben, wie etwa Reisezeitraum, Reiseziel, Abflughafen, Hotelkategorie, Budget, Zimmertyp, Verpflegung und Sportangebot. Um auch wirklich den gewünschten Urlaub zu bekommen, sollte der Urlaubssuchende Tripwunder im Detail mitteilen, worauf er besonderen Wert legt und wie er sich seinen idealen Urlaub vorstellt. Bis zu drei Reisebüros, die sich mit der Anfrage beschäftigen sollen, kann der Nutzer dann auswählen.



Jedes Angebot wird dann von den Reisebüros exakt nach den spezifischen Wünschen des Kunden zusammengestellt: Ob günstig oder exklusiv, für jedes Budget ist das Passende dabei. Der Kunde hat dann die freie Wahl, sich für eines der Angebote der Reisebüros zu entscheiden. Viele wählen ein Reisebüro aus ihrer Region und profitieren in der Folge vom persönlichen Kontakt. Ob Umbuchungen, Stornierungen oder Änderungswünsche - wer auf Tripwunder bucht, kann sich darauf verlassen, dass sein persönlicher Reiseberater jederzeit fachkundig weiterhilft.



Über die M&N online solutions GmbH



Mit der jüngst online gestellten Homepage Tripwunder (plus iOS und Android App) bietet das Technologie-Unternehmen M&N online solutions GmbH mit Sitz in Heilbronn ein einzigartiges Online-Urlaubsportal, das nicht nur das Expertenwissen deutscher Reisebüros, sondern auch Sicherheit, eine große Auswahl und Verlässlichkeit bietet. Mehr als 40 Reisebüros aus dem gesamten deutschsprachigen Raum nutzen bereits provisionsfrei die Vorteile von Tripwunder. Die M&N online solutions GmbH verwendet innovative Marketing-Tools, die aktiv Kunden für die Reisebüro-Abonnenten generieren.



OTS: M&N online solutions GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127289 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127289.rss2



Pressekontakt: M&N online solutions GmbH Weipertstraße 8-10 74076 Heilbronn Deutschland



Ansprechpartner: Herr Martin Spieß Tel.: +49 7131 76 69 710 E-Mail: mn@tripwunder.org



Homepage: Für Reisebüros: www.tripwunder.org Für die Buchung: www.tripwunder.de