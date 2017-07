München (ots) - Tatjana Blacher kommt als lebenskluge Kunstrestauratorin Inken in die ARD-Dailynovela "Rote Rosen" - und wird mit einer schockierenden Wahrheit konfrontiert. Erstmals zu sehen, ist Tatjana Blacher in Folge 2501, voraussichtlich am 6. September 2017 im Ersten.



Ihre erste Begegnung mit den Einheimischen ist merkwürdig: Gerade in Lüneburg angekommen, will Inken (Tatjana Blacher) eine Wanderung durch die Natur machen, als ihr mitten im Wald plötzlich ein fast nackter Mann über den Weg läuft. Es ist Gunter Flickenschild (Hermann Toelcke), der etwas panisch bemüht ist, das Saunatuch nicht zu verlieren. Dabei wollte Gunter gerade mit seinem Freund Thomas Jansen (Gerry Hungbauer) in der meditativen Atmosphäre der Waldsauna etwas gegen seine Alkoholprobleme tun. Doch dann flieht er vor der großen Hitze...



Inken hat Kunstgeschichte studiert, sich als Gemälde-Restauratorin einen Namen gemacht und soll für ein Projekt im Museum einige Zeit in Lüneburg arbeiten. Auf Einladung von Johanna Jansen (Brigitte Antonius) hat sie ihre Wohnung in Paris für einige Monate mit Johannas Rosenhaus-Wohnung getauscht und fügt sich mit ihrem herzlichen, optimistischen Auftreten gleich gut in die Hausgemeinschaft ein - Kinderbetreuung für Lilly inklusive. Gerade mit Britta Berger (Jelena Mitschke) entwickelt sich gleich ein inniges Verhältnis, fast so etwas wie eine Seelenverwandtschaft. Bis sie mit einer schockierenden Wahrheit konfrontiert wird...



Die wandlungsfähige Schauspielerin Tatjana Blacher ist vielen Fernsehzuschauer bekannt - mal als sprunghaftes Großstadtwesen in "Chill Out", mal als betrogen-betroffene Ehefrau in "Eine außergewöhnliche Affäre". Sie begann ihre Laufbahn nach dem Wiener Max-Reinhardt-Seminar und dem Lee-Strasberg-Institut in New York Mitte der 80er Jahre auf der Bühne: am Düsseldorfer Schauspielhaus, am Renaissance Theater und Theater am Kurfürstendamm. Es folgten vielfältige Fernsehrollen mit einem ungewöhnlich breiten schauspielerischen Spektrum: von der Dagmar Hoffmeister in der "Lindenstraße", Episodenrollen im "Tatort" und "Polizeiruf", als Axel Springers zweiter Frau in "Der Verleger", als Mutter in "Anne Frank" oder als Tatjana an der Seite von Henry Hübchen in "Alles auf Zucker".



"Rote Rosen" , montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten Im Internet unter www.DasErste.de/roterosen



