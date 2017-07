Köln (ots) - Mit seiner starken Performance hat sich RTL NITRO als Männersender in den ersten fünf Jahren nicht nur etabliert, sondern gerade in der ersten Hälfte 2017 mit dem stärksten Mai seit Senderbestehen (2,6 % MA bei den 14- bis 59-jährigen Männern // 2,3 % MA bei den 14- bis 59-Jährigen) auch deutlich von der Konkurrenz abgesetzt. Damit hat sich der zweitjüngste Sender der Mediengruppe RTL Deutschland zu einem der erfolgreichsten Sender der dritten und vierten Generation entwickelt. Die Zeit ist gekommen, auf eigenen Beinen zu stehen: Ab dem 31.7. heißt RTL NITRO nur noch NITRO. "In den Anfangsjahren haben wir sehr stark von der Strahlkraft der Marke RTL profitiert. Nun gehen wir den nächsten Schritt und möchten ein neu definiertes Selbstverständnis zum Ausdruck bringen", so Senderchef Oliver Schablitzki. Sport, Factual und Fiction bilden die programmlichen Schwerpunkte mit denen NITRO sein stetig wachsendes Publikum auch in der kommenden Saison mitreißen wird. Das sportliche Flaggschiff ist "100% Bundesliga - Fußball bei NITRO". Hier ist der Name Programm, denn mehr Bundesliga als das neue, wöchentliche Fußballmagazin bietet keiner im Free-TV. In der Fiction wird die Action-Serie "Taken" Männerherzen höher schlagen lassen, ebenso wie die preisgekrönte Doku-Serie "MythBusters" oder das eigenproduzierte Adventure-Fun-Format "Best Buddies".



SPORT UND SPORTLICHES



Das sportliche Season-Highlight ist "100 % Bundesliga - Fußball bei NITRO" - ab dem 31. Juli das wöchentliche Komplett-Angebot von NITRO für alle Fußballfans! Immer montags von 22.10 bis 00.15 Uhr präsentiert der Männersender live die ausführlichen Zusammenfassungen aller 18 Spiele des Spieltags in der Bundesliga und der 2. Bundesliga. Herzstück des Rechtepaketes ist die exklusive Erstverwertung des Montagabend-Spiels im Free-TV ab 23.00 Uhr. Moderation: Laura Wontorra ("Ninja Warrior Germany") und Thomas Wagner. Zum Experten-Team gehören Marco Hagemann und Steffen Freund. Spannende Live-Fußballspiele wird es bei NITRO weiterhin mit den European Qualifiers WM 2018 ohne deutsche Beteiligung geben. Geplant sind u.a. die Live-Übertragungen der Knaller- Begegnungen Frankreich gegen Niederlande und Spanien gegen Italien. Spektakuläre Autorennen, starke Maschinen und halsbrecherische Stunts: Als Highlight der neuen TV-Season zählt unter anderem auch die bekannteste Autoshow der Welt "Top Gear". Mit neu aufgestelltem Moderatoren-Team, härteren Testfahrten, ordentlich PS und gewohnt humorvoll präsentiert sich die mehrfach preisgekrönte Sendung mit neuen Folgen. Durch die rasante 24. Staffel der Show führen Matt LeBlanc, Chris Harris und Rory Reid. Außerdem neu in der kommenden Season: "Spartan Ultimate Team Challenge", die härteste Sport-Competition-Serie im TV und "Team Ninja Warrior". Das Spin-Off zum Emmy-nominierten "American Ninja Warrior" setzt auf Teamarbeit: jeweils zwei Männer und eine Frau kämpfen in insgesamt 24 Teams um den Sieg in dieser Competition-Show. Last but not least wird das zweimal äußerst erfolgreich übertragene ADAC Zurich 24h-Rennens auch 2018 wieder bei NITRO zu sehen sein.



FICTION



Mit der neuen NBC-Serie "Taken - Die Zeit ist dein Feind" erzählt Multitalent Luc Besson basierend auf seiner erfolgreichen "96 Hours - Taken"-Kinoreihe die Originalstory des ehemaligen Soldaten Bryan Mills und seinen Weg zum gefährlichen CIA-Agenten mit besonderen Fähigkeiten. Für die Hauptrolle konnten die Macher "Vikings"-Star Clive Standen gewinnen. Jennifer Beals ("Flashdance", "Lie to me") spielt Mills Vorgesetzte Christina Hart, die den impulsiven Top-Agenten unter ihre Fittiche nimmt. Die Serie basiert auf der Filmreihe "96 Hours" (im Original "Taken") mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Über 930 Millionen US-Dollar spielten die bisherigen drei Teile an den Kinokassen ein. Luc Besson, der beim Prequel als Producer fungierte, ist auch hier ein echtes TV-Highlight gelungen, das mit der US-Premiere im Februar 2017 über sieben Millionen Fans vor die Bildschirme lockte. Ein weiteres Highlight wird in der kommenden Season nun endlich die "Golden Globe"-prämierte Thriller-Serie "Mr. Robot" sein. Der Sender zeigt die packende Thriller-Serie aus der Hackerszene erstmals im Free TV. Knallhart und düster geht es in "From Dusk Till Dawn" (bereits ab 22.07. on air) zu, hier treffen skrupellose Killer auf blutdurstige Vampire. Die Story der Horror-Serie basiert auf Robert Rodriguez' gleichnamigem Kult-Hit von 1996. Der Sender für Männer zeigt die neue US-Serie in einer Free-TV-Premiere. Außerdem wird es bereits im Sommer die vierte Staffel von "Longmire" in einer Free-TV-Premiere geben und die NITRO-Premiere von "Law & Order Paris", dem zweiten Europa-Spin-Off der beliebten Crime-Serie.



FACTUAL ENTERTAINMENT



Mit der neuen Staffel von "MythBusters" und "MythBusters - The Search" präsentiert NITRO in der kommenden Season ein äußerst spektakuläres Factual Entertainment-Paket. Mit einem einfachen wie genialen Konzept feierte die Wissensshow international große Erfolge und wurde mehrfach "Emmy"-nominiert. Das Erfolgsrezept vereint wissenschaftlich-akkurate Methoden mit fast kindlicher Neugier und altbewährtem Erfindungsgeist bei der Überprüfung neuzeitlicher Mythen. "Mythbusters - The Search" begibt sich auf die Suche nach der nächsten Generation von Wissensjägern. Wer wird Teil des Moderatoren-Duos, das die Zuschauer durch die neuen Folgen des Erfolgsformats führen soll? Und die Anforderungen sind hoch. Ein weiteres Highlight wird das BBC-Abenteuer-Format "Fishing Impossible" sein, das bei NITRO in einer Deutschlandpremiere ausgestrahlt wird. Darin begeben sich drei junge Angel-Fanatiker auf eine extreme Angeltour um die ganze Welt. Die neue Doku-Serie ist voll bepackt mit aufregenden Momenten des Fischens, echte Kameradschaft und einer gesunden Portion Rivalität. In "Bear Grylls - Meine größten Abenteuer" begleitet NITRO den Extrem-Abenteurer Bear Grylls und nimmt den Zuschauer in der erfrischend anderen Dokumentation mit auf eine Reise zu den spektakulärsten Landschaften Großbritanniens. Das Stichwort Rivalität passt wie die Faust aufs Auge beim ersten eigenproduzierten Factual-Survival-Adventure-Format "Best Buddies". Es gibt keine echten Männer mehr. Um das zu widerlegen, treten zwei wagemutige Vertreter der Generation X und Y gegeneinander an: Moderator Jan Köppen ("Ninja Warrior Germany", "Yps - Das Wissensmagazin") und sein "Best Buddy" André Schubert ("Hammerzeit - Die Heimerwerkershow") bestreiten die härteste Prüfung ihres Lebens. Von der Vorbereitung auf das große Survival-Abenteuer, über ihre Taktik bis hin zu der Suche nach dem geeigneten Schlafplatz in der Eifel oder einem anderen lebensfeindlichen Teil der Erde - alle Widrigkeiten, Überlegungen und kleinen Erfolge werden Teil der Sendung. Außerdem neu bei NITRO: In der bildgewaltigen BBC-Doku-Serie "Tribal Bootcamp" reisen die beiden britischen Comedians Joel Dommett und Nish Kumar um die Welt und begegnen Menschen, die sich einen für uns nahezu unvorstellbar sportlich-aktiven Lebensstil bewahrt haben. So stellen sich die Freunde unter anderem dem harten Lebensalltag von Massai-Kriegern in Afrika oder von Shaolin-Mönchen. "Motorheads" ist ein verrückter Mix aus "Fast and Furious" und Popkultur und "Great Wild North - Überleben am Ende der Welt" eine packende Alaska-Doku mit spektakulären Bildern eines der lebensfeindlichsten und gefährlichsten Orte der Welt.



