Hamburg (ots) - NDR 1 Radio MV bleibt klarer Marktführer in Mecklenburg-Vorpommern. Das Programm kommt auf einen Marktanteil von 29,3 Prozent (Montag bis Sonntag; vorige Media-Analyse 30,9 Prozent). Trotz des leichten Rückgangs liegt NDR 1 Radio MV mit 9,0 Prozentpunkten weiter sehr deutlich vor dem zweitplatzierten Konkurrenten Ostseewelle (20,3 Prozent). Das ergab die jüngste Media-Analyse.



NDR Intendant Lutz Marmor: "NDR 1 Radio MV bleibt die Nr. 1 im Land. Das ist ein schönes Geschenk der Hörerinnen und Hörer zu 25 Jahren NDR in Mecklenburg-Vorpommern. Das Erfolgsgeheimnis liegt in einer gelungenen Mischung aus Musik und Information, wie sie so kein anderer im Land bietet. Gratulation an das gesamte Team!"



Mit der neuen ma 2017 Radio II wird die Grundgesamtheit der Media-Analyse Radio auf die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren umgestellt und somit auf die bisher übliche Befragung von Kindern im Alter von 10 bis 13 Jahren verzichtet. Die Ergebnisse im Detail (Marktanteilswerte beziehen sich auf die Wochentage Montag bis Sonntag, die Tagesreichweite auf die Wochentage Montag bis Freitag).



