Brüssel (ots) - Heute haben sich die Vorstände und Geschäftsführer der deutschen Flughäfen zu ihrer jährlichen Sitzung in Brüssel versammelt. Das Treffen, bei dem wie üblich auch Gespräche mit Entscheidungsträgern aus den EU-Institutionen geführt wurden, stand im Zeichen des 25-jährigen Jubiläums des EU-Binnenmarkts im Luftverkehr.



ADV-Präsident und Geschäftsführer des Flughafen Köln/Bonn Michael Garvens kommentiert: "Die Schaffung des EU-Binnenmarkts im Luftverkehr hat über die letzten 25 Jahre Reisenden sowie Unternehmen bessere und preiswertere Flugverbindungen nach ganz Europa ermöglicht. Als Folge sind die deutschen und europäischen Flughäfen zu einem noch wichtigeren Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung geworden. Es ist jetzt an der Zeit, die Luftverkehrsverbindungen weltweit stärker auszubauen. Die Nachfrage ist enorm: Privat- und Geschäftsreisende profitieren von einer verbesserten internationalen Konnektivität der Flughäfen. Neue Langstreckenverkehre stärken die global vernetzte deutsche Volkswirtschaft. Eine liberale Vergabe von Verkehrsrechten ist unverzichtbar."



Der Flughafenverband ADV unterstützt aktiv die EU-Kampagne zum 25-jährigen Jubiläum des EU-Binnenmarkts im Luftverkehr. Die ADV hat die Zeichen der Zeit früh erkannt und unterhält seit 1995 eine durchgehend besetzte Dépendance in Brüssel. Die ADV hat sich in diesen Jahren als verlässlicher Partner der Entscheidungsträger aller EU-Institutionen etabliert.



OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen newsroom: http://www.presseportal.de/nr/44169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_44169.rss2



Pressekontakt: Sabine Herling Fachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-Pressesprecherin Tel.: 030-310 118-22 Mobil: 0176-1062 8298 herling@adv.aero



Isabelle B. Polders Fachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-Pressesprecherin Tel.: 030-310 118-14 Mobil: 0159-043 57 505 polders@adv.aero