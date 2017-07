FRANKFURT (dpa-AFX) - Den Aktien von Dialog Semiconductor droht nach der Erholung vom jüngsten Zwischentief wieder der Schwung auszugehen: Am Dienstag traten sie kaum bewegt bei 38,77 Euro auf der Stelle. Mit einem Abschlag von 3,5 Prozent im bisherigen Jahresverlauf gehören die Papiere des Apple-Zulieferers zu den schwächsten TecDax-Werten 2017.

Der bei Dialog-Anlegern spätestens seit April bekannte Analyst Karsten Iltgen vom Bankhaus Lampe signalisierte in einer aktuellen Studie weiteres Rückschlagsrisiko bis 32 Euro. Er gehe fest davon aus, dass Apple intern an einer Dialog-Alternative arbeite, so der Experte. Immerhin hätten die Amerikaner im vergangenen Quartal drei weitere Ingenieure abgeworben. Bis zum Frühjahr 2018 dürfte einigermaßen klar sein, ob Apple rechtzeitig für die iPhone-Version für 2019 eine eigene Lösung habe.

Iltgen hatte die Anleger Mitte April mit seiner Verkaufsempfehlung wegen großer Risiken für das Apple-Geschäft geschockt. Bis dahin hatten Dialog-Aktien mit plus 19 Prozent im noch jungen Jahr sehr gut im Rennen gelegen. Nach der Warnung brachen sie aber um bis zu 36 Prozent auf das Niveau von Herbst 2016 ein./ag/she

