FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Tui nach der Platzierung des Anteils an Hapag-Lloyd auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Der Tourismuskonzern dürfte einen Buchgewinn von 11 Euro je Aktie erzielt haben, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Dienstag. Nachdem bekannt wurde, dass die chinesische Reederei Cosco ihre Rivalin Orient Overseas International übernehmen will, waren Hapag-Lloyd-Aktien tags zuvor kräftig angesprungen. Tui habe die gute Branchenstimmung genutzt./ag/tih

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000TUAG000

AXC0126 2017-07-11/12:30