Lauda-Königshofen - Wirecard-Aktie setzt ihren Höhenflug weiter fort! Chartanalyse Auffällig stark präsentierte sich das Wertpapier von Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in der abgelaufenen Woche. In dieser Woche setzte die Aktie ihren Höhenflug weiter fort, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...