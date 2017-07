Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die FDP ist der klare Favorit des deutschen Außenhandels für die Bundestagswahl 2017. Das geht aus einer wirtschaftspolitischen Analyse der Wahlprogramme der Parteien hervor, die der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) in Berlin vorgestellt hat.

Das Programm der FDP sei "klar wachstumsorientiert" und stehe an der Spitze in den einzelnen Politikfeldern, sagte BGA-Präsident Anton Börner. "Bleibt zu hoffen, dass die FDP den Sprung in den Bundestag schafft und nach der Wahl die Kraft und die Ausdauer aufbringt, diese Ankündigungen umzusetzen." In einer Wertung des Verbandes kommen die Liberalen auf 19 von 24 möglichen Punkten. Dahinter folgt die Union mit 9 Punkten vor der SPD mit 4 und den Grünen mit 2 Zählern.

Börner übte auf einer Pressekonferenz Kritik an vielen Versprechen von Politikern für die Bundestagswahl am 24. September. "Beim Lesen der Wahlprogramme beschleicht einen das ungute Gefühl, dass die Parteien das Verteilen von teuren Wahlgeschenken im Fokus haben, anstatt über Infrastruktur, Bildung und weitere Standortfaktoren nachzudenken", monierte er.

Dem Wahlprogramm von CDU/CSU fehlt es im Urteil des Verbandspräsidenten "an der notwendigen Konsequenz", und die geplanten Steuerentlastungen von 15 Milliarden Euro seien "nicht allzu viel" angesichts weiter steigender Rekord-Einnahmen. Am SPD-Programm kritisierte Börner eine "weitere arbeitsmarktpolitische Rolle rückwärts", teure Leistungsausweitungen und ein Steuerkonzept, "das lediglich die eigene Klientel entlastet". Die Grünen zielten "übermäßig auf den Staat und zusätzliche Regulierung" ab, und die Programme von Linken und AfD seien "Realitätsverweigerung".

