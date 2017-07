Zum Handelsbeginn dürfte es an der Wall Street ruhig zugehen, die Futures auf die Aktienindizes zeigen sich kaum verändert. Teilnehmer sagen, die bevorstehenden Termine der Woche ließen die Anleger vor Investitionen zurückschrecken. "Die Devisen- und Aktienmärkte scheinen in eine weitere Phase des Abwartens überzugehen, nachdem die jüngsten Bewegungen ausgelaufen sind", sagt Analyst Richard Perry von Hantec Markets. Er verweist auf den Auftritt von Fed-Chefin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress und die Quartalsberichte dreier großer US-Banken am Freitag.

Aber auch am Dienstag gibt es schon einen herausragenden Termin in der Berichtsaison: Pepsico hat bereits über das abgelaufene Quartal berichtet. Für die Aktie geht es vorbörslich 0,6 Prozent nach oben. Daneben könnten auch Amazon im Blick stehen, der Online-Gigant hat am Dienstag seinen "Prime Day" mit zahlreichen Schnäppchen für die Kunden. Die Aktie legt 0,2 Prozent zu. JC Penney könnten nachgaben. Der Kaufhausbetreiber muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Edward Record teilte mit, mit Wirkung zum Dienstag von seinem Posten zurückzutreten. Unter seiner Ägide entspannte sich das Schuldenproblem.

July 11, 2017

