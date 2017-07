Frankfurt - Der Kanadische Dollar (CAD) wertete gegenüber dem Euro und vor allem gegenüber dem US-Dollar auf, obwohl der Rohölpreis per saldo fiel, so die Analysten der Helaba.Ausschlaggebend sei aber die anstehende Zinserhöhung der Bank of Canada - die erste seit 2010. Zwar sei die Kerninflation auf mehrjährige Tiefs gerutscht. Jedoch wachse die kanadische Wirtschaft sehr robust, der Häusermarkt überhitze. Die Notenbank werde wohl spätestens 2018 weitere Zinsanhebungen vornehmen, was in den Kursen bereits berücksichtigt worden sei. Der "Loonie" dürfte mittelfristig gegenüber US-Dollar und Euro seitwärts tendieren. (Devisen Kompakt vom 10.07.2017)

