Das BCDI-Zertifikat wurde vor rund drei Jahren aufgesetzt. Seitdem läuft das Produkt besser als Dax und Dow Jones. Konsumgüter, egal ob im Bereich Nahrung, Pflege oder Haushalt werden tagtäglich benötigt. Wie sich das Zertifikat in den letzten drei Jahren geschlagen hat und wie Sie zusätzlich zur tagtäglichen Nutzung einiger Produkte auch noch finanziell als Investment davon profitieren können, erfahren Sie in dieser Ausgabe Zertifikate Spezial. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Experte Nicolai Tietze von der Deutschen Bank Chancen und Risiken des BCDI-Zertifikats und was Sie dabei beachten müssen.