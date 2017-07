von Peer Leugermann, Euro am Sonntag Vor allem steigende Regulierungskosten werden es für diese Firmen immer schwerer machen, rentabel zu arbeiten", so der Vorstandschef von Corestate. Nach dem überraschenden Kauf von Hannover Leasing 2016 und dem nun übernommenen Mezzanine- Finanzierer Helvetic Financial Services (HFS) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...