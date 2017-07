Paris - Der zu Wochenbeginn versuchten Erholung ist am Dienstag an den europäischen Aktienmärkten schon wieder die Luft ausgegangen. Nach zunächst noch freundlichem Start verlor der EuroStoxx 50 an Fahrt und stand zuletzt so gut wie unverändert bei 3476,89 Punkten. Er hatte sich zunächst der Marke von 3500 Zählern angenähert, für den Sprung darüber fehlte es aber an den nötigen Impulsen.

Experten zufolge zögerten die Anleger vor wichtigen Ereignissen im Wochenverlauf. So könnte es am Mittwoch neue Anzeichen für die künftige US-Zinspolitik geben, wenn Notenbankchefin Janet Yellen in Washington vor dem Kongress spricht. Im Fokus stehen dabei nicht nur eine mögliche dritte Leitzinserhöhung in diesem Jahr, sondern auch Aussagen zum Abbau der aufgeblähten Bilanz. Ausserdem warteten die Anleger auf die Berichtssaison, die im späteren Wochenverlauf in den USA ins Laufen kommt.

Auch in Paris gab es vor diesem Hintergrund am späten Vormittag kaum Bewegung. Der französische ...

