MÜNCHEN (dpa-AFX) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sieht die Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Gewerkschaften durch das Karlsruher Urteil zur Tarifeinheit gestärkt. "Die Sozialpartnerschaft ist eine starke Säule in der deutschen Volkswirtschaft. Das ist ein großes Pfund, um das uns viele beneiden", sagte der SPD-Chef am Dienstag am Rande eines Wahlkampfauftritts in München. Die Rechte von Arbeitnehmern und Gewerkschaften seien von den Richtern ausdrücklich bestätigt worden. Insgesamt würden die Spaltungstendenzen durch kleine Spartengewerkschaften aber verringert. Die weitgehende Bestätigung des Tarifeinheitsgesetz sei ein großer Erfolg für Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), sagte Schulz./tb/DP/jha

AXC0133 2017-07-11/12:58