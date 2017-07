Erste preisgünstige Disaster-Recovery-Lösung zur Disaster-Vermeidung; Effiziente Datensicherung in der Cloud und in virtuellen und physischen Umgebungen

Arcserve, LLC, Anbieter revolutionärer Datensicherungs- und Verfügbarkeitslösungen, die Leistung der Enterprise-Klasse mit der Einfachheit von KMU-Lösungen kombinieren, übernimmt Zetta, einen führenden Anbieter von Cloud-First Disaster Recovery (DR) Lösungen und Rechenzentrums-IP. Das Zetta Portfolio umfasst Disaster Recovery as a Service (DRaaS) sowie Backup as a Service (BaaS) direkt in die Cloud. Damit können Kunden ohne zusätzliche Hardware virtuelle und physische Daten schnell und zuverlässig sichern, darauf zugreifen und wiederherstellen. Die Einzelheiten der Transaktion wurden nicht offengelegt. Nach der vor kurzem angekündigten Akquisition einer E-Mail-Archivierungstechnologie erhöht diese neue Übernahme den Marktanteil von Arcserve weiter.

"Durch die Übernahme von Zetta können wir unsere Cloud-Lösung um Technologien, Rechenzentren und Fachwissen ergänzen und uns eine Spitzenposition in der Backup- und Recovery-Branche sichern", so Mike Crest, CEO bei Arcserve. Jeff Whitehead, CTO bei Arcserve und ehemaliger CTO bei Zetta, fügt hinzu: "Arcserve und Zetta setzen sich beide leidenschaftlich für den Kundenerfolg ein und wollen die innovativste Datensicherungslösung der Welt bieten. Dass wir jetzt zu Arcserve gehören, bietet uns die unglaubliche Möglichkeit, weiter in unsere Technologie zu investieren und unseren Kunden ein größeres Portfolio an Datensicherungslösungen mit lückenlosem globalen Support zu bieten."

"Unternehmen aller Größen sehen sich als Teil ihrer Strategien zur Beschleunigung der IT nach Cloud-Technologien um; und das gilt insbesondere für Backup und BC/DR. Arcserve verfolgt die richtige Strategie in einem kritischen Moment auf dem Markt", meint Jason Buffington, Principal Analyst bei ESG. "Die Akquisition von Zetta passt hervorragend zu den Anforderungen von modernen mittelständischen Unternehmen. Zettas führende Cloud-Technologien und Arcserves vielfältige Datensicherungslösungen bieten gemeinsam eine überzeugende Vielfalt an Funktionen, die die ständige Weiterentwicklung und Innovationsfreude von Arcserve unterstreichen."

Vollständiges und nahtloses Backup und Disaster Recovery in der Cloud

Mit der Akquisition von Zetta umfasst Arcserve Unified Data Protection (UDP) nun auch Arcserve UDP Cloud Direct bestehend aus DRaaS und BaaS direkt in die Cloud. Diese Lösung ist ideal für:

Unternehmen, die eine schnelle und einfache Cloud-Erweiterung ohne zusätzliche Hardware vor Ort benötigen, beispielsweise Zweigstellen oder kleine Büros, für die Hardware vor Ort nicht gewünscht oder unpraktisch ist

Benutzer, die eine nahtlos integrierte Netzwerk-, Automatisierungs- und Management-Plattform für die Cloud und große Datenmengen automatisch und sicher über Netzwerke an Rechenzentren auf der ganzen Welt übertragen möchten

Unternehmen mit Systemen, die keine Ausfallzeiten tolerieren können, und die von einem schnellen Failover in wenigen Minuten per Tastendruck für die gesamte IT-Umgebung, von branchenführenden Cloud-Backup-Geschwindigkeiten und 100 % Wiederherstellbarkeit mit validierter Datenintegrität profitieren möchten

Vertriebspartner auf der Suche nach effizienten und gewinnbringenden Cloud-Angeboten mit Funktionen wie Mandantenfähigkeit, Administration von mehreren Benutzern, Nachverfolgung und Rechnungsstellung

Arcserve bietet seinen Cloud-Dienst aktuell als hybrides Backup-Modell über Arcserve UDP an, bei dem die Backup-Images automatisch von einem Recovery Point Server (RPS) vor Ort zu einem zugehörigen RPS in der Cloud repliziert werden (Disk-to-Disk-to-Cloud). Durch die Zusammenführung von Direct-to-Cloud- und Hybrid-Cloud-Technologien in eine einzige Lösung lassen sich nun Vor-Ort-, Hybrid-Cloud- und Direct-to-Cloud-Backups über eine einzige Benutzeroberfläche umsetzen.

Arcserve bietet erste plattformübergreifende Lösung mit fast keinem Datenverlust

Immer mehr Unternehmen setzen Systeme ein, die nicht mehr als einige Sekunden an Datenverlust tolerieren. Für sie gibt es gute Neuigkeiten: Arcserve stellt eine Plattform für die Disaster-Vermeidung vor, die die Wiederherstellung von Daten im Falle einer Katastrophe überflüssig macht, da sie diese ganz vermeidet.

"Mittelgroße und dezentralisierte Organisationen sind von den Erwartungen ihrer Unternehmen überwältigt: Von ihnen wird erwartet, dass sie hinsichtlich Verfügbarkeit strengere SLAs einhalten, ohne dafür mehr Budget zu erhalten", meint Mike Crest. "Genau hier liegt das Problem: Diese Organisationen können sich die komplexen und teuren Lösungen einiger Anbieter nicht leisten und sich aber auch nicht auf DRaaS-Lösungen verlassen, die die Systeme zwar schnell wiederherstellen, aber mit Daten, die schon einige Stunden alt sind. Wir werden also eine riesige Marktlücke ausfüllen."

Das Unternehmen wird schon bald eine umfassende und preiswerte Lösung mit einem RPO (Recovery Point Objective), das den Datenverlust beinahe vollständig eliminiert, und mit einem beinahe sofortigen RTO (Recovery Time Objective) für mittelgroße und dezentralisierte Organisationen anbieten. Arcserve entwickelt diese Lösung bereits, indem es seine Replizierungs- und High-Availability-Engines mit dem neuen Cloud-First DRaaS Angebot und Rechenzentrums-IP kombiniert.

Mike Crest fährt fort: "In den nächsten Monaten werden wir den Markt mit einer vollständig eingebetteten Lösung revolutionieren, die Datenverluste beinahe völlig eliminiert und alle gängigen Plattformen, Hypervisoren, Clouds und On-Premise-Speicher unterstützt. Damit werden DRaaS-Lösungen, mit denen mehrere Stunden an Daten verloren gehen, schon bald der Vergangenheit angehören."

Verfügbarkeit

Arcserves neue Direct-to-Cloud-Lösung Arcserve UDP Cloud Direct wird ab Sommer 2017 über sein Partnernetzwerk in Nordamerika, Herbst 2017 in EMEA und in einem Jahr in Japan verfügbar sein. Die Verfügbarkeit des aktuellen Arcserve UDB Hybrid-Cloud-Services wird davon nicht beeinflusst. Bestehende Zetta Kunden werden weiterhin unterstützt.

Über Arcserve

Arcserve entwickelt revolutionäre Datensicherungs- und Verfügbarkeitslösungen mit Enterprise-Leistung und größter Einfachheit. Arcserve entstand 1990 als Produkt von Cheyenne Software und wurde 2014 ein eigenständiges Unternehmen, dessen erste Lösung Arcserve Unified Data Protection (UDP) mit umfassendem Backup und Recovery für Cloud-, virtuelle und physische Umgebungen war. Seither hat Arcserve die Datensicherung mit einem umfassenden Sortiment an hoch effizienten und integrierten Funktionen für On-Premise-Speicher oder die Cloud, mit hoher Verfügbarkeit, Disaster Recovery, Backup und Recovery sowie der Datenarchivierung kontinuierlich neu definiert. Arcserve hat mittlerweile 45.000 aktive Kunden in mehr als 150 Ländern und arbeitet mit mehr als 7.500 Distributoren, Resellern und Service Providern weltweit zusammen. Die Zentrale des Unternehmens befindet sich in Minneapolis, Minnesota. Besuchen Sie auch www.arcserve.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170711005153/de/

Contacts:

A3 Communications the PR specialists for storage and virtualization companies

Fiona Hatton

+44 (0) 1252 875 203

arcserve@a3communications.co.uk