FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind Dienstagmittag wieder von den Tageshochs zurückgekommen. Der DAX ist zunächst an der Rückeroberung des markanten Widerstands bei 12.500 Punkten gescheitert. "Weitere Versuche sind aber zu erwarten", sagt ein Händler. Am Mittag steht der DAX noch mit 0,2 Prozent im Plus bei 12.470 Punkten nach einem Tageshoch von 12.539 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 steht bei uneinheitlicher Tendenz geringfügig unter dem Schlussniveau vom Montag.

Die 12.500er Marke im DAX gilt als wichtig, weil knapp darunter der Abwärtstrend verläuft und auch das Zwischentief vom Mai. Sollte der DAX die 12.500er Marke nachhaltig zurückerobern, ist ein Anlauf auf das Jahreshoch bei 12.951 Punkten wieder wahrscheinlicher als neue zyklische Tiefs unter 12.300 Punkten.

Händler verweisen darauf, dass größere Impulse fehlen. Diese dürfte erst die Berichtssaison liefern, die in der kommenden Woche in Europa startet. "Da die Unternehmen starke Zahlen liefern dürften, könnten europäische Aktien dann wieder Oberwasser bekommen", erwartet Felix Herrmann, Kapitalmarktstratege bei Blackrock. Er bleibt daher bis auf weiteres sehr positiv für europäische Aktien gestimmt.

Daneben wartet der Markt aber auch auf die Anhörung von Fed-Chefin Yellen vor dem US-Kongress am Mittwoch. Nach Einschätzung der Societe Generale wird Yellen in ihrer Rede die wirtschaftliche Erholung in den USA im zweiten Quartal unterstreichen und zugleich ihre Meinung zum Ausdruck bringen, dass es sich bei den zuletzt schwachen Inflationsdaten um ein kurzfristiges Phänomen handelt.

Sollten die Finanzmärkte die Yellen-Aussagen hawkish interpretieren, könnte dies die Kurse an den Anleihe- und Aktienmärkten erneut unter Druck setzen. Die Erwartungen der US-Notenbank und der Finanzmärkte an die weitere Zinspolitik liegen bislang weit auseinander - während die Fed vier Zinsschritte bis Ende 2018 in Aussicht stellt, sind am Markt bislang nur zwei Schritte eingepreist. In diesem Umfeld notiert der Euro knapp unter der Marke von 1,14 Dollar.

Thyssen mit Sparprogramm DAX-Gewinner Nummer eins

An der Spitze der Gewinnerliste im DAX liegen am Mittag Thyssenkrupp mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 26,78 Euro. Die Aktie profitiert von neuen Sparplänen des Stahlkonzerns. In der Verwaltung sollen 2.000 bis 2.500 Stellen abgebaut werden. Auf diesem Weg will Thyssen in drei Jahren 400 Millionen Euro einsparen.

Bei den europäischen Branchenindizes liegen die Autowerte vorne. Ihr Stoxx-Index steigt um 0,9 Prozent. Händler verweisen auf neue Absatzzahlen aus China. Dort sind die Verkäufe im Juni laut Branchenverband China Passenger Car Association gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat um 4,6 Prozent auf 1,78 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Fiat legen um 1,5 Prozent zu und Daimler um 1,2 Prozent.

Auf der Verliererseite in Europa liegt der Index der Nahrungsmittel-Aktien mit einem Minus von 1,1 Prozent. Hier geben Diageo 1,4 Prozent ab. Daneben fallen Marks & Spencer nach schwachen Umsätzen um 3,8 Prozent. Pearson geben 6 Prozent ab. Der Verlag hat 25 Prozent an Penguin Random House an Bertelsmann verkauft, die begleitenden Äußerungen lassen laut Marktteilnehmern eine Dividendenenttäuschung vermuten.

Hapag Lloyd sehr stark - TUI ausgestiegen

Star des Tages sind Hapag Lloyd, die Aktien der Container-Reederei gewinnen 9,2 Prozent auf 32,22 Euro. Tui ist komplett bei der Reederei ausgestiegen, damit ist der Überhang weg. Der Touristikkonzern veräußerte die noch verbliebenen rund 8,5 Millionen Aktien im Paket und erzielte bei der Transaktion einen Nettoerlös von 244,4 Millionen Euro. Tui geht davon aus, dass die Veräußerung zu einem Buchgewinn von 172,7 Millionen Euro im Geschäftsjahr per Ende September 2017 führen wird. Mit der Veräußerung schließt der Konzern den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichen und Beteiligungen ab. TUI steigen um 0,5 Prozent.

Der Küchenausrüster Rational ist dank der guten Rahmenbedingungen insgesamt und einiger Großaufträge aus Nordamerika optimistischer für das Wachstum im laufenden Jahr. Das MDAX-Unternehmen erhöhte seine Wachstumsprognose für 2017. Der Ausblick auf die operative Marge bleibt unverändert. Für die Aktie geht es in Folge um 3,4 Prozent nach oben.

Im TecDAX gewinnen Wirecard 2,9 Prozent. Das Unternehmen hat die EBITDA-Prognose angehoben, passt sich damit allerdings lediglich den Analystenschätzungen an. Als positiv für Wirecard bewertet ein Aktienhändler vor allem die Ankündigung, nach der das TecDAX-Unternehmen WeChat Pay nach Europa bringt. Die mobile Bezahllösung WeChat Pay hat über 600 Millionen aktive Nutzer - dies entspricht einem Marktanteil von fast 40 Prozent im chinesischen Mobile-Payment-Markt. Damit können Touristen aus Asien ihr Geld in Europa in Zukunft viel einfacher ausgeben als bisher.

