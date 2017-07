?Ich weiß nicht, wie man eine Rakete für 400 Millionen US-Dollar baut ... Ich verstehe auch nicht, wie die ULA das so teuer machen kann.?



- SpaceX-COO Gwynne Shotwell



Es ist schon zwei Jahre her, seit Shotwell so gegen die United Launch Alliance (ULA), das Joint Venture zwischen Boeing (WKN:850471) und Lockheed Martin (WKN:894648), argumentiert hatte. Es ist auch zwei Jahre her, seit SpaceX den Kongress dazu gedrängt hatte, Satelliten an Bord der Falcon 9-Rakete für 90 Millionen US-Dollar zu transportieren anstatt an Bord der Delta IV der ULA für 400 Millionen US-Dollar.



Es stellte sich heraus, dass Shotwell Unrecht hatte. Die ...

