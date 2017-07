Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hamburg, 11. Juli 2017 - Adam Patrick Ritchie (45) wird zum 1. August 2017 die Funktion des Geschäftsführers der Mabanaft GmbH & Co. KG übernehmen. Er zeichnet für die gesamte Handelsgruppe verantwortlich und berichtet an den Vorstandsvorsitzenden der Marquard & Bahls AG. Adam Ritchie folgt auf Dr. Christian Flach, den Marquard & Bahls Vorstandsvorsitzenden, der die Geschäftsführung der Mabanaft Gruppe seit März 2016 interimsweise in Personalunion ausgeübt hat. "Wir freuen uns, mit Adam Ritchie einen in der internationalen Mineralölindustrie sehr erfahrenen neuen Geschäftsführer für unsere Handelsgruppe gewonnen zu haben. In seiner neuen Position übernimmt er die Verantwortung für die gesamte Mabanaft Gruppe mit den Geschäftseinheiten Trading, Retail und Bunkering. Adam Ritchie tritt an mit dem Ziel, in einem anspruchsvollen Markt weiteres Wachstum zu generieren. Seine internationale Expertise, insbesondere im Handelsbereich, ist dafür eine sehr gute Ausgangsbasis", erklärt Dr. Christian Flach, Vorstandsvorsitzender Marquard & Bahls. Adam Ritchie blickt auf mehr als 20 Jahre Managementerfahrung in der Mineralölbranche zurück. Nach seinem Studium im Bereich Maschinenbau und Ingenieurwesen an der Universität von Melbourne war er in diversen führenden Positionen für Shell tätig, unter anderem in seinem Heimatland Australien, in Großbritannien und den USA. Zuletzt war er als Executive General Manager der Caltex Australia aktiv, für die er den Handel in Singapur erfolgreich aufgebaut hat. Mabanaft GmbH & Co. KG ist eine Tochtergesellschaft der Marquard & Bahls AG. Das Geschäft der Mabanaft umfasst den Import und Großhandel von Mineralölprodukten. Darüber hinaus ist die Gesellschaft in den Bereichen Bunkerservice, Tankstellen, Endverbrauchergeschäft, Schmierstoffe, Biokraft- und Biobrennstoffe aktiv. www.mabanaft.de Marquard & Bahls AG ist ein in Hamburg ansässiges Familienunternehmen, das in den Bereichen Energieversorgung, -handel und -logistik tätig ist. Zu den zentralen Geschäftsfeldern gehören Handel, Tanklagerlogistik und Flugzeugbetankung. Darüber hinaus betätigt sich das Unternehmen in den Bereichen Schüttgutumschlag, Erneuerbare Energien, Emissionshandel, Mineralölanalytik und Gasversorgung. Marquard & Bahls ist über ihre Tochtergesellschaften in 36 Ländern in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 8.000 Mitarbeiter. www.marquard-bahls.de Pressekontakt: Thomas Kollner Leiter Corporate Communication Marquard & Bahls AG Tel. +49 40 37004-0 communication@marquard-bahls.com

