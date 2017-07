Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Roche von 231 auf 235 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die am Montag veröffentlichten Studiendaten für das Hämophilie-Medikament Emicizumab seien "sehr gut und ohne neue Sicherheitsbedenken", schrieb David Evans am Dienstag in einer Studie. Er erhöhte daher die Prognose für den maximal zu erreichenden Umsatz des Mittels von 800 Millionen auf 1,2 Milliarden Franken. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Umsatzprognose Realität wird, hob der Analyst von 70 auf 80 Prozent./bek/tih

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0016 2017-07-11/13:01

ISIN: CH0012032048