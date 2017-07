FMW-Redaktion

Wer ist der derzeit wichtigste Notenbanker der Welt? Die Antwort lautet: Mario Draghi! Das sagt BlackRock - Mario Draghis Worte hätten schlicht derzeit mehr Gewicht als die von Janet Yellen. Denn der globale Abverkauf von Staatsanleihen zuletzt hatte zwar auch mit der eher hawkishen Fed zu tun, aber so richtig ins Rollen kam der Zug nach den Worten von Mario Draghi, dass inflationshemmende Faktoren vorübergehend seien. Sprich: die Zeit der ultraexpansiven Geldpolitik werde absehbar zu Ende gehen, so zumindest die Interpretation der Märkte.

Nun haben einige Mitglieder der Fed nach der Rede versucht, die Folgewirkungen zu begrenzen - man habe Draghi überinterpretiert. Aber auffallend ist doch, dass Draghi selbst schwieg - wäre er wirklich der Auffassung, dass die Märkte ihn missverstanden hätten, ist anzunehmen, dass er sich selbst dazu auch geäußert hätte und nicht nur die zweite Reihe innerhalb der Notenbank!

So oder so: die Anleihemärkte haben zuvor schon signalisiert, dass so etwas kommen kann! So war erstmals seit dem Jahr 2012 die Zinskurve deutscher Anleihen steiler als von US-Anleihen. Nach der Rede Draghis erwarten die Märkte (genauer: die Forwards) nun die Anhebung des Einlagesatzes von ...

