Das Wachstum deutscher Discounter in Großbritannien ist groß. Lidl und Aldi haben die großen Supermarktketten des Landes wie Tesco gehörig unter Druck gesetzt. Und der Druck wird nicht geringer: Aldi baut mächtig aus.

Der deutsche Discounter Aldi will für seine Expansion in Großbritannien 4000 neue Mitarbeiter einstellen. Bis 2022 sollen 1000 neue Geschäfte eröffnet werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Bislang sind es 700.

