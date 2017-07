Millionen Menschen verlassen jährlich ihre Heimat, viele kehren aber auch wieder zurück. Im vergangenen Jahr waren das weltweit fast 100.000 Menschen - mehr als die Hälfte davon kehrte Deutschland den Rücken.

Mit Hilfe der Uno sind im vergangenen Jahr weltweit fast 100.000 Migranten freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt. Mehr als die Hälfte von ihnen reiste aus Deutschland aus, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag in Genf mitteilte. Konkret verließen im Rahmen eines speziellen Programms der Vereinten Nationen ...

