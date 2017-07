BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Billigung des Tarifeinheitsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht will die Deutsche Bahn mit den beiden bei ihr aktiven Gewerkschaften "über die künftige Zusammenarbeit im Sinne des Urteils sprechen". Dazu solle der bis Ende 2018 bestehende Tariffrieden mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) genutzt werden, sagte Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber am Dienstag in Berlin.

"Das Gesetz hat im Kern Bestand, und das ist gut so", sagte Weber. "Unser Weg, partnerschaftlich mit zwei Gewerkschaften für ein und dieselbe Berufsgruppe gleiche Bedingungen zu schaffen, wurde heute vom höchsten Gericht bestätigt."

Mit der Bahn hatte die GDL 2007/2008 und 2014/15 harte Arbeitskämpfe mit Streiks ausgetragen. Die Gewerkschaft kritisierte das Mitte 2015 eingeführte Tarifeinheitsgesetz, weil kleinere Gewerkschaften wie sie selbst dann weniger Einfluss hätten. Sie hat zuletzt federführend für Lokführer und Zugbegleiter verhandelt. Nach dem Gesetz soll bei mehreren Tarifverträgen für dieselbe Berufsgruppe derjenige gelten, den die mitgliederstärkste Gewerkschaft mit dem Arbeitgeber vereinbart hat./brd/DP/jha

AXC0136 2017-07-11/13:07