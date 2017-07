Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat bis Dienstagmittag ins negative Territorium gedreht und hat seine Vortagesgewinne fast vollständig preisgegeben. Nach einem ersten zaghaften Anlauf nach oben habe es dann doch an Impulsen gefehlt, um die Bewegung fortzusetzen, heisst es im Handel. An einem an Nachrichten armen Handelstag sind es insbesondere auch die defensiven Schwergewichte, welche den hiesigen Markt belasten.

Die Börsen warten bereits auf den Auftritt der US-Notenbankchefin Janet Yellen am Mittwoch vor Vertretern des US-Kongresses. Diese könnte Anhaltspunkte für die erwartete nächste Zinserhöhung liefern. Noch interessanter wären Details zu den Plänen, wie eine Reduktion der durch die Anleihekäufe aufgeblähten Notenbankbilanz ausschauen könnte. Im späteren Wochenverlauf könnten die Quartalsberichte grosser US-Banken wie JPMorgan, Morgan Stanley, oder Citigroup neue Akzente setzen.

Der Swiss Market Index (SMI) büsst bis 12 Uhr 0,43% auf 8'805,22 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, sinkt um 0,35% auf 1'416,06 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,42% auf 10'130,16 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 23 Verlierer sieben Gewinnern gegenüber.

Bewegung in verschiedene Einzelaktien bringen Analystenvoten. So geht es mit Adecco um 1,8% nach unten, nachdem die Deutsche ...

