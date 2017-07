Wien - Griechenlands Wachstum für das erste Quartal wurde überraschenderweise kräftig nach oben revidiert, so die Experten von Raiffeisen Capital Management (RCM).Statt zu schrumpfen und damit neuerlich in eine Rezession abzugleiten, sei die Volkswirtschaft um 0,4% gewachsen. Eurogruppe, EZB und IWF hätten sich mit Griechenland zwar über die Freigabe einer weiteren Tranche aus dem "dritten Hilfsprogramm" geeinigt. Die grundlegende Frage eines Schuldenschnitts sei aber erneut ungelöst geblieben, sehr zur Enttäuschung der griechischen Seite. Zugleich habe die EZB jeden Hinweis darauf vermieden, ob und wann sie auch griechische Staatsanleihen in ihr Anleihekaufprogramm aufnehmen werde. Ohne einen solchen Schritt dürfte eine wirkliche Rückkehr Griechenlands an die Kapitalmärkte illusorisch bleiben.

