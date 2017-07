Wien - Pareto Asset Management aus Oslo will seine internationale Expansion vorantreiben - und denkt darüber nach, ein Vertriebsbüro in Deutschland zu eröffnen, so die Experten von "FONDS professionell".Das habe Lasse Ruud, Vorstandschef des norwegischen Asset Managers, im Gespräch mit "FONDS professionell ONLINE" erläutert. "Wir haben bereits einige Kunden aus Deutschland, die wir bislang aus Norwegen heraus bedienen. Ein eigenes Büro vor Ort wird dabei helfen, das Geschäft in diesem Markt zu intensivieren."

