Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.424,50 -0,00% +8,41% Euro-Stoxx-50 3.476,23 -0,05% +5,64% Stoxx-50 3.118,73 -0,33% +3,59% DAX 12.472,73 +0,22% +8,64% FTSE 7.312,93 -0,77% +2,38% CAC 5.160,73 -0,10% +6,14% Nikkei-225 20.195,48 +0,57% +5,66% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,83 -12

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,09 44,4 -0,7% -0,31 -22,5% Brent/ICE 46,58 46,88 -0,6% -0,30 -20,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.210,07 1.214,35 -0,4% -4,28 +5,1% Silber (Spot) 15,50 15,67 -1,1% -0,17 -2,7% Platin (Spot) 895,45 902,25 -0,8% -6,80 -0,9% Kupfer-Future 2,66 2,64 +0,5% +0,01 +5,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Zum Handelsbeginn dürfte es an der Wall Street ruhig zugehen, die Futures auf die Aktienindizes zeigen sich kaum verändert. Teilnehmer sagen, die bevorstehenden Termine der Woche ließen die Anleger vor Investitionen zurückschrecken. "Die Devisen- und Aktienmärkte scheinen in eine weitere Phase des Abwartens überzugehen, nachdem die jüngsten Bewegungen ausgelaufen sind", sagt Analyst Richard Perry von Hantec Markets. Er verweist auf den Auftritt von Fed-Chefin Janet Yellen am Mittwoch und Donnerstag vor dem Kongress und die Quartalsberichte dreier großer US-Banken am Freitag.

Aber auch am Dienstag gibt es schon einen herausragenden Termin in der Berichtsaison: Pepsico hat bereits über das abgelaufene Quartal berichtet. Für die Aktie geht es vorbörslich 0,6 Prozent nach oben. Daneben könnten auch Amazon im Blick stehen, der Online-Gigant hat am Dienstag seinen "Prime Day" mit zahlreichen Schnäppchen für die Kunden. Die Aktie legt 0,2 Prozent zu. JC Penney könnten nachgaben. Der Kaufhausbetreiber muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Edward Record teilte mit, mit Wirkung zum Dienstag von seinem Posten zurückzutreten. Unter seiner Ägide entspannte sich das Schuldenproblem.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa sind am Mittag wieder von den Tageshochs zurückgekommen. Der DAX ist zunächst an der Rückeroberung des markanten Widerstands bei 12.500 Punkten gescheitert. "Weitere Versuche sind aber zu erwarten", sagt ein Händler. Die 12.500er Marke im DAX gilt als wichtig, weil knapp darunter der Abwärtstrend verläuft und auch das Zwischentief vom Mai. Sollte der DAX die 12.500er Marke nachhaltig zurückerobern, ist ein Anlauf auf das Jahreshoch bei 12.951 Punkten wieder wahrscheinlicher als neue zyklische Tiefs unter 12.300 Punkten. An der Spitze der Gewinnerliste im DAX liegen Thyssenkrupp mit einem Plus von 2,4 Prozent. Die Aktie profitiert von neuen Sparplänen des Stahlkonzerns. Bei den europäischen Branchenindizes liegen die Autowerte vorne. Ihr Stoxx-Index steigt um 0,9 Prozent. Händler verweisen auf neue starke Absatzzahlen aus China. Fiat legen um 1,5 Prozent zu und Daimler um 1,2 Prozent. Auf der Verliererseite in Europa liegt der Index der Nahrungsmittel-Aktien mit einem Minus von 1,1 Prozent. Hier geben Diageo 1,4 Prozent ab. Daneben fallen Marks & Spencer nach schwachen Umsätzen um 3,8 Prozent. Pearson geben 6 Prozent ab. Der Verlag hat 25 Prozent an Penguin Random House an Bertelsmann verkauft, die begleitenden Äußerungen lassen laut Marktteilnehmern eine Dividendenenttäuschung vermuten. Star des Tages sind Hapag Lloyd, die Aktien der Container-Reederei gewinnen 9,2 Prozent auf 32,22 Euro. Tui ist komplett bei der Reederei ausgestiegen, damit ist der Überhang weg. TUI steigen um 0,5 Prozent. Rational erhöhte seine Wachstumsprognose für 2017. Für die Aktie geht es in Folge um 3,4 Prozent nach oben. Im TecDAX gewinnen Wirecard 2,9 Prozent. Das Unternehmen hat die EBITDA-Prognose angehoben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.20 Uhr Mo, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1393 +0,03% 1,1390 1,1390 +8,3% EUR/JPY 130,25 -0,06% 130,32 129,90 +5,9% EUR/CHF 1,1042 +0,26% 1,1013 1,1006 +3,1% EUR/GBP 0,8828 -0,14% 0,8840 1,1310 +3,6% USD/JPY 114,33 -0,08% 114,42 114,07 -2,2% GBP/USD 1,2906 +0,17% 1,2884 1,2884 +4,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Technologiewerte sind den jüngsten Aufschlägen ihrer Pendants an der Wall Street gefolgt und haben in ganz Asien gestützt. Die Börsen zeigten sich bis auf wenige Ausnahmen mit Aufschlägen. "Nach den jüngsten Rückschlägen packen Investoren Technologietitel in ihre Portfolios zu Lasten von solchen aus der Old-Economy", sagte Analyst William Cheung von Kim Eng Securities. Auffallend war einmal mehr die Schwäche in Schanghai, wo Sorgen um schärfere Regulierungsregeln drückten. Dagegen machte der Leitindex HSI in Hongkong mit einem Plus von 1,5 Prozent den größten Satz seit vier Monaten. Der Technikschwergewicht Tencent legte um 2,5 Prozent zu. In Taipeh auf Taiwan waren es die Titel von Apple-Zulieferern, die dem Markt voranschritten. Der technologielastige Taiex gewann 1,2 Prozent und zählte damit zu den festesten Börsen der Region. In Australien schaffte der S&P/ASX-200 noch knapp den Sprung ins Plus. Ein gutes Geschäftsklima, der entsprechende NAB-Index sprang auf ein Mehrjahreshoch, löste zwar keine Kauflaune aus, stützte aber etwas. Auch gestiegene Eisenerz- und Erdölpreis halfen dem australischen Markt auf die Sprünge. An ihrem Börsendebüt pendelten Lotte Chemical Titan in Malaysia zunächst um den Ausgabepreis. Zum Handelsende verlor die Aktie aber 1,8 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis von 6,50 malaysischen Ringgit. Der Börsengang der Lotte Chemical Titan stellt aber immer noch den zweitgrößten des Landes seit 2012 dar. Noble stiegen in Singapur um weitere 3,2 Prozent, nachdem die Beteiligungsgesellschaft Goldilocks aus Abu Dhabi weitere Anteile am Rohstoffunternehmen erworben hatte. Brilliance China profitierten unverändert von der Partnerschaft mit Renault im Automobilsegment Minivan. Die Titel zogen um weitere 5,8 Prozent auf ein 26-Monatshoch an.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) kommen am Dienstag leicht zurück. Aktivität herrscht am Primärmarkt, dort sind vor allem Banken im Vorfeld der Berichtssaison weiterhin unterwegs. Nach Aussage der Commerzbank emittierte die Credit Suisse mit einem Volumen von über 1,5 Milliarden Euro zwar die einzige auf Euro lautende Platzierung. Santander, Intesa und Deutsche Bank entschieden sich dagegen für das Dollar-Segment. Da sich die Zinsen weiter stabilisieren dürften, scheine die jüngste Outperformance von Banken gegenüber Corporates zunehmend ausgereizt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Thyssen will bis zu 2.500 Stellen abbauen

Der Stahl- und Technologiekonzern Thyssenkrupp tritt weiter auf die Kostenbremse. Der Konzern informierte, eine Überprüfung der Verwaltungskosten habe ergeben, dass diese mit 2,4 Milliarden Euro zu hoch seien. Es müsse deshalb innerhalb von drei Jahren der Verwaltungsaufwand um 400 Millionen Euro pro Jahr reduziert werden, sagte eine Sprecherin.

Porsche erreicht im 1. Halbjahr Absatzbestmarke

Der Sportwagenhersteller Porsche hat im ersten Halbjahr 2017 so viele Autos abgesetzt wie noch nie in einem Sechsmonatszeitraum. Mit weltweit 126.497 ausgelieferten Fahrzeugen hat Porsche den Vorjahreswert um 7 Prozent übertroffen. Treiber des Wachstums und volumenstärkste Baureihe bleibe der Macan, teilten die Stuttgarter mit. Den prozentual kräftigsten Zuwachs erzielte indes der neue Panamera: Der viertürige Sportwagen legte um 54 Prozent zu.

Wirecard erhöht Prognose für 2017

Der Zahlungsdienstleister Wirecard erwartet dank der starken Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr einen höheren operativen Gewinn als bislang gedacht. Wie das TecDAX-Unternehmen mitteilte, geht es für 2017 nun von einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 392 bis 406 Millionen Euro aus. Bisher hatte die Wirecard AG 382 bis 400 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Bertelsmann übernimmt Dreiviertelmehrheit an Buchverlang Penguin

Der Medienkonzern Bertelsmann hat seine Anteile an dem Buchverlag Penguin Random House kräftig aufgestockt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es weitere 22 Prozent an dem Verlag vom Mitgesellschafter Pearson übernommen und kommt damit auf einen Mehrheitsanteil von 75 Prozent. Penguin werde im Rahmen der Transaktion mit 3,55 Milliarden US-Dollar bewertet.

Tui schließt Platzierung von Hapag-Aktien ab

Tui hat die noch verbliebenen rund 8,5 Millionen Aktien an der Reederei Hapag-Lloyd platziert und damit einen Nettoerlös vom 244,4 Millionen Euro erzielt. Damit ist Tui nun komplett bei Hapag-Lloyd ausgestiegen. Tui hatte diese Transaktion am Montagabend angekündigt.

Rational zuversichtlicher für das Wachstum im laufenden Jahr

Der Küchenausrüster Rational ist dank der guten Rahmenbedingungen insgesamt und einiger Großaufträge aus Nordamerika optimistischer für das Wachstum im laufenden Jahr. Das MDAX-Unternehmen erhöhte seine Wachstumsprognose für 2017. Der Ausblick auf die operative Marge bleibt indes unverändert.

Niedrige Zinsen machen Genossenschaftsbanken zu schaffen

