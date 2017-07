Fehlinvestitionen in zwei Stahlwerke in Brasilien und den USA haben Thyssen-Krupp Milliarden Euro gekostet. Geld, das im Essener Industriekonzern fehlt. Konzernchef Hiesinger muss die Fehler seiner Vorgänger ausbügeln.

Die Kosten zu senken und die Effizienz zu erhöhen, gehören seit dem Amtsantritt von Vorstandschef Heinrich Hiesinger vor gut sechs Jahren zum gelebten Alltag beim Essener Industriekonzern Thyssen-Krupp. So hat das Traditionsunternehmen in den vergangenen Jahren die Kosten zwischen 800 und rund einer Milliarde Euro im Jahr gesenkt. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um den Konzern überhaupt handlungsfähig zu halten. Schließlich hatten Hiesingers Vorgänger bei missglückten Investitionen in zwei Stahlwerken in den USA und Brasilien rund acht Milliarden Euro verbrannt.

Geld, das dem Konzern an allen Ecken und Enden fehlt. Ohne die Sparrunden - so Hiesingers Credo - könne der Konzern nicht ausreichend in die Zukunft investieren, nicht die gewaltigen Pensionslasten schultern, geschweige denn eine Dividende bezahlen. Jüngst hatte er der Anlagensparte "Industrial Solutions" ein neues Kürzungsprogramm in Höhe von 250 Millionen Euro verordnet. Bestandteil ist auch ein Stellenabbau.

Wie viele Jobs tatsächlich im gesamten Konzern gestrichen werden sollen, hat Thyssen-Krupp nun am heutigen Dienstag bekanntgegeben - zumindest was die Verwaltung betrifft. Über alle Sparten ...

