Bonn (ots) - Welche Themen brennen Ihnen unter den Nägeln? Was finden Sie gut, was schlecht? Wie denken Sie über Zuwanderung und Innere Sicherheit? Zahlen wir zu viel oder zu wenig Steuern? Wird das Land gut regiert, oder ist es Zeit für einen Wechsel?



Vor der Bundestagswahl ruft phoenix seine Zuschauer auf, in einem Handyvideo Sorgen und Wünsche, Anregungen und Befindlichkeiten zu formulieren oder einfach ein Stück gelebten Alltag darzustellen. Diese werden gebündelt und sowohl im linearen Programm als auch in den sozialen Netzwerken als ein Stimmungsbild in Deutschland vor der Wahl präsentiert. Die Themen, die Sie uns vorgeben, greifen wir außerdem in unseren Sendungen zur Bundestagswahl auf.



Machen Sie mit, sagen Sie uns Ihre Meinung, teilen Sie uns Ihre Ansichten mit - per Videobotschaft an:



deutschlandwaehlt@phoenix.de



