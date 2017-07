BERLIN (Dow Jones)--Die CSU-Landesgruppe hat nach den Krawallen während des G20-Gipfels in Hamburg ein scharfes Vorgehen gegen "linke Zerstörungswut" beschlossen. Die CSU-Abgeordneten forderten bei ihrer Klausurtagung in Kloster Banz bei Bamberg mindestens 15.000 zusätzliche Stellen für die Bundes- und Landespolizeien sowie die stärkere Nutzung von Versammlungsauflagen und -verboten. Außerdem sprachen sich die Christsozialen für eine Verbesserung der Datengrundlage im Bereich des Extremismus und die Schaffung einer europäischen Extremistendatei aus.

CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt wandte sich scharf gegen "linksextreme Machenschaften" wie die in Hamburg. "Rechtsfreie Räume " wie das autonome Zentrum Rote Flora in Hamburg und das Wohnprojekt in der Rigaer Straße in Berlin müsste man "wirklich austrocknen", sagte Hasselfeldt. Es handele sich um rechtsfreie Räume, die nicht geduldet werden dürften.

Hasselfeldt würdigte nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel die Ergebnisse des G20-Gipfels. Es sei im Rahmen der Klausur noch einmal bekräftigt worden, dass es erfolgreiche Vereinbarungen insbesondere beim freien Handel, beim Klima, für eine bessere Zusammenarbeit im Anti-Terror-Kampf sowie beim Thema Afrika gegeben habe. Dabei sei bedauert worden, dass diese "guten Verhandlungsergebnisse" angesichts der Krawalle in der Bevölkerung "fast ein bisschen untergehen".

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/chg

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2017 06:58 ET (10:58 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.