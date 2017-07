Astana (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- dena fördert Ausbau einer nachhaltigen Partnerschaft zwischen beiden Ländern



Rund 200 Gäste aus den Branchen Energie, Industrie und Gewerbe, Bauwirtschaft, Anlagenbau, Mobilität und erneuerbare Energien kamen zur Eröffnung des German Energy Dialogue am 11. Juli auf der EXPO 2017 in Astana zusammen. Auf der zweitägigen Veranstaltung können sie sich zu energierelevanten Themen austauschen und neue Netzwerke bilden. Die Deutsche Energie-Agentur (dena) organisiert die zentrale Wirtschaftsveranstaltung Deutschlands im Rahmen der EXPO mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und in Zusammenarbeit mit dem Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft sowie der AHK Zentralasien.



Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Uwe Beckmeyer, betonte zur Eröffnung der Veranstaltung: "Deutschland und Kasachstan kennen einander gut; beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Das schafft beste Voraussetzungen dafür, die Zukunft unserer Zusammenarbeit im Energiebereich aktiv zu gestalten. Dabei wollen wir die Kooperation auf den Themenfeldern verstärken, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ganz oben auf unserer energiepolitischen Agenda stehen werden. Hierüber zu diskutieren und gemeinsam Ideen zu entwickeln, ist das zentrale Ziel des German Energy Dialogue."



Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung sagte: "Formate wie der German Energy Dialogue sind für den internationalen Austausch zu den zentralen Fragen der Energiewirtschaft und Energieeffizienz unerlässlich. Die Veranstaltung ist ein wichtiger Schritt, um die deutsch-kasachische Zusammenarbeit im Energiesektor nachhaltig auszubauen und zu stärken. Die EXPO 2017 ist ein besonders attraktiver Rahmen dafür."



Programm mit Bundespräsident Steinmeier und rund 80 Referenten



Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am zweiten Veranstaltungstag (12. Juli) als Redner erwartet. Auf dem Programm der Veranstaltung stehen 12 Diskussionsplattformen, unter anderem zu den Themen Energieeffizienz in der Industrie, Modernisierung der Netzinfrastruktur und nachhaltige Stadtentwicklung. Zu den insgesamt rund 80 Referenten gehören unter anderem Uwe Beckmeyer, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Kanat Bozumbaev, Minister für Energie der Republik Kasachstan, Alik Aidarbaev, Vizeminister für Investitionen und Entwicklung der Republik Kasachstan und Dr. Albert Rau, Parlamentsabgeordneter Kasachstan. Hinzu kommen zahlreiche Referenten aus Unternehmen des deutschen Mittelstands und kasachischen Energie- und Industrieunternehmen. Sie können Lösungen, Technologien und Know-how präsentieren und Kooperationen ausloten.



Broschüre und Vereinbarung zur Energieeffizienz in der Industrie



Während der Veranstaltung übergab Andreas Kuhlmann Vizeminister Alik Aidarbaev eine neue Broschüre zum Thema "Energieeffiziente Querschnittstechnologien in Industrie und Gewerbe". Sie wird von der dena gemeinsam mit dem Institut für Stromwirtschaft und Energieeinsparung in Kasachstan herausgegeben und richtet sich gezielt an kasachische Industrieunternehmen. Die Publikation hat eine Auflage von 5.000 Exemplaren und ist auf Russisch verfügbar.



Außerdem hat die dena gemeinsam mit dem Ministerium für Investitionen und Entwicklung der Republik Kasachstan und weiteren Unternehmen ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Damit unterstreichen die Beteiligten das gemeinsame Interesse an der Umsetzung einer strategischen und langfristigen Zusammenarbeit bei der Planung von gemeinsamen Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und Energieeinsparung. Das MoU sieht gemeinsame Aktivitäten unter anderem in den Bereichen Industrie 4.0, Digitalisierung der Energiewirtschaft, Smart Systems, Smart Grids und dezentrale Energieversorgung im Industrie- und Wohngebäudebereich vor.



dena-Aktivitäten in Kasachstan



Die dena ist mit verschiedenen Projekten in Kasachstan aktiv. Ausgangspunkte für die Zusammenarbeit sind die großen Potenziale zur Energieeinsparung in der Industrie und zum Ausbau erneuerbarer Energien. 2011 entwickelte die dena zum Beispiel im Auftrag des Ministeriums für Industrie und Neue Technologien der Republik Kasachstan Empfehlungen und Strategien für die Durchführung von Energieaudits in größeren Unternehmen. Ein weiterer Schwerpunkt des dena-Engagements sind Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramme für Mitarbeiter staatlicher Verwaltungen.



Das Redemanuskript von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird voraussichtlich am 12. Juli ab etwa 14 Uhr online zur Verfügung stehen: http://ots.de/rtaMY



Weitere Informationen zum German Energy Dialogue und den dena-Aktivitäten in Kasachstan unter www.dena.de/ged-expo2017.



OTS: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43338 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43338.rss2



Pressekontakt: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Natalie Fechner, Chausseestraße 128 a, 10115 Berlin Tel: +49 (0)30 72 61 65-601, Fax: +49 (0)30 72 61 65-699, E-Mail: presse@dena.de, Internet: www.dena.de