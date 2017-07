Unterföhring (ots) -



Im Bild: Obwohl Rosie (Lily Collins, l.) und Alex (Sam Claflin, r.) Gefühle füreinander haben, finden sie nicht zueinander ...



In der Schneewittchen-Variante "Spieglein Spieglein" war Lily Collins zwar die Schönste im ganzen Land, das führt in "Love, Rosie" aber leider nicht dazu, dass sich "The Hunger Games"-Star Sam Claflin unsterblich in sie verliebt. Bis die beiden als verhinderte Liebhaber Rosie und Alex eine Chance auf ihr Happy End haben, müssen sie die Irrungen und Wirrungen des überhaupt nicht märchenhaften, ganz normalen Alltags hinter sich bringen: Rosie verbaut sich ihre Karrierepläne durch eine viel zu frühe Schwangerschaft, während ihr Sandkastenfreund Alex ins Ausland geht. Sie heiraten die falschen Leute und so vergehen in der zweiten Romanverfilmung von Cecilia Ahern ("P.S. I Love You") zwölf Jahre, bis sie eine zweite Chance bekommen ... ProSieben zeigt "Love, Rosie - Für immer vielleicht" am Sonntag, 16. Juli 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



